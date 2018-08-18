Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала. И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
airmax78 написав:Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала. И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
Ещё бензин с дизелем по 40, газ по 25. Текущие цены уже заставляют задуматься, но пока массово не испугали
airmax78 написав:А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
А так бы что? На утилизацию? Продали бы, скорее всего, кому-то и коптил бы дальше ваш форд, только уже под другим ездоком.
Это первый шаг к утилизации. Я бы его продал за 2ку. Кто-то бы на нем лет 5 еще поездил и отправил в утиль. А сегодня, без этого налога, у нас может ездить абсолютно любое дерьмо. Такого понятия как утилизация автомобилей нет вообще. Вчера по Багговутовской вверх образовалась небольшая пробка - за, наверное, 40-летним ЗИЛом, груженным ветками. Он едва-едва вползал на гору. Дымил как авианесущий крейсер Кузя. А те же Богданы. Я хочу, чтобы все это дерьмо стало слишком дорого эксплуатировать в Украине.
airmax78 написав:Вообще, раз уж они допустили такой беспредел, я бы обнулил все пошлины и акцизы на это говно. Но параллельно ввел бы ежегодный экологический налог со стикерами на лобовое стекло. На въезде/выезде каждого города в Украине поставил бы камеры, связанные с центральной базой данных МРЭО. Стикер с уникальным номером привязан к твоему авто. Едешь без стикера, с просроченным стикером - лови штраф автоматом. Есть неоплаченный штраф - иди сюда. Экологический налог - прогрессивный от объема, возраста, типа топлива. Для гибридов - отдельная шкала. И все, свободный украинец, ввози что хочешь, любое г0вно, любого возраста. Только плати. И это уже не ограничение свобод. Это "за все хорошее против всего плохого": то, что у нас народ так любит. Намного более правильная и эффективная система. И обновлению парка поспособствует. А то вот моему форду уже тоже 7 лет, евро 4, а материального стимула поменять его - особо нет.
Після 2010 всі машини євро 5.
Я за. Але свободолюбиві українці проти.
Зи. Всіх з новим тижнем болі...
Київ пустий. Всі в поляндії, успішні хомяки в німеччині. 8 ма вечора...
Хочу почути думку про те що в центрі немає де поставити авто.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 12 лис, 2018 09:54, всього редагувалось 1 раз.