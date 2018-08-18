ФФБ
1,9% услуги управителя Фонда. В прайсе они уже включены в цену метра.
600 нотариус.
Никаких пенсионных и госпошлин.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:00
ФФБ
1,9% услуги управителя Фонда. В прайсе они уже включены в цену метра.
600 нотариус.
Никаких пенсионных и госпошлин.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чому ви дивуєтесь гастрікам і безграмотним студентам? У нас хто все знає і краще всіх вам розкаже за життя? Таксисти! Так і тут. Эффект Даннинга-Крюгера: глупый человек ошибается, но не может осознать своей ошибки в силу собственной глупости.
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:10
тотальне зубожіння
м. Буча, ОП спамить:
38,02 м2 - 13 899 у.о.
У цю вартість входить:
- Індивідуальне опалення. Ви самі обираєте комфортний клімат.
- Підлога - лазерна стяжка. Готова під укладання ламінату чи паркету.
- Стіни - гіпсова штукатурка. Готові під поклейку шпалер.
- Вікна - 5-камерний металопластиковий профіль.
Надабрать, буиттоакдаражать.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:41
вся суть евр0бляxеров в одном интервью
также наверно и некоторые рассуждают, когда мечтают о квартире в новострое в центре по 500 за метр и чтоб комуналка была подешевле и тп, а то зп низкая, а жить хочется как в европах
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