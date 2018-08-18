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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2675267626772678

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:00

  daap написав:привет. растолкуйте пожалуйста о налогах.
застройщик задвигает:

Предварит.:
- 900.00 услуги нотариуса
- 1% госпошлина

При оформл. права собств.:
- 1% пенсионный
- 2000.00 услуги нотариуса

чета тут не чисто (госпошлина не?)

ФФБ
1,9% услуги управителя Фонда. В прайсе они уже включены в цену метра.
600 нотариус.
Никаких пенсионных и госпошлин.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:27 квадратов однокомнатная квартира:-)
Тома окуїтельної інформації про забиті вікна.
Хвилі про вікна в вікна, і так жити нізя.

А по факту. Сам так і живу і це нормально... сумно... хоча і прогнозовано.
Зи. Ще один віщає про забиті вікна з кімнати гуртожитку німеччини....
Зи.зи. І з напівпідвалу іпеней ірпеня.


А чому ви дивуєтесь гастрікам і безграмотним студентам? У нас хто все знає і краще всіх вам розкаже за життя? Таксисти! Так і тут. Эффект Даннинга-Крюгера: глупый человек ошибается, но не может осознать своей ошибки в силу собственной глупости.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:10

тотальне зубожіння

м. Буча, ОП спамить:
38,02 м2 - 13 899 у.о.

У цю вартість входить:
- Індивідуальне опалення. Ви самі обираєте комфортний клімат.
- Підлога - лазерна стяжка. Готова під укладання ламінату чи паркету.
- Стіни - гіпсова штукатурка. Готові під поклейку шпалер.
- Вікна - 5-камерний металопластиковий профіль.

Надабрать, буиттоакдаражать.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:41

вся суть евр0бляxеров в одном интервью

также наверно и некоторые рассуждают, когда мечтают о квартире в новострое в центре по 500 за метр :) и чтоб комуналка была подешевле и тп, а то зп низкая, а жить хочется как в европах

Xenon
 
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