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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:27
Xenon написав:
вся суть евр0бляxеров в одном интервью
также наверно и некоторые рассуждают, когда мечтают о квартире в новострое в центре по 500 за метр
и чтоб комуналка была подешевле и тп, а то зп низкая, а жить хочется как в европах
Отличное интервью. "Может я и не представитель литовской компании. Ну а какая разница?" "Зато я езжу и кайфую". "У меня зарплата 3700 грн. в месяц." "Категорически против повышения цен на бензин." "Да, Q7 - потому что я могу себе это позволить".
После такого невольно начинаешь верить в рейтинги Юли и Ляшка. Страна Васенек.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:28
_Mykola_ написав: zzzzzz написав:
Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил.
В нашей стране законы не работают.
Т.е. следуя Вашей логике, за нарушение законов никого привлекать не нужно, сначала пусть депутаты ответят?
Привлекать нужно. Но кто у нас за это отвечает , допустим за уголовку. Это МВД, министр Аваков.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:29
Первый написав:
Я охоронець з зп 3750 грн на місяць. Назбирав 8 койро на ауді q7......
При этом нет нескольких зубов. Этот типаж - это ПЦ. И таких много.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:33
Xenon написав:
вся суть евр0бляxеров в одном интервью
также наверно и некоторые рассуждают, когда мечтают о квартире в новострое в центре по 500 за метр
и чтоб комуналка была подешевле и тп, а то зп низкая, а жить хочется как в европах
Та Вы канечна правы - не будет у нас никакой Европы. Бизнес в России, офшоры в Панаме, слепые трасты на Кипре и т.д. вся Европа завидует нашему ПАП-е. Премьер Исландии из-за 50к евро подал в отставку. Нашему такое - на семачки...
Все кто не входит ни в какие касты, банды и пр. - съеб-хали в польши-испании или куда по лучше. Из моих знакомых НИКТО не вернулся. Продолжайте думать что все хотят попитсотвцентре.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:37
moniks написав: Xenon написав:
вся суть евр0бляxеров в одном интервью
также наверно и некоторые рассуждают, когда мечтают о квартире в новострое в центре по 500 за метр
и чтоб комуналка была подешевле и тп, а то зп низкая, а жить хочется как в европах
Та Вы канечна правы - не будет у нас никакой Европы. Бизнес в России, офшоры в Панаме, слепые трасты на Кипре и т.д. вся Европа завидует нашему ПАП-е. Премьер Исландии из-за 50к евро подал в отставку. Нашему такое - на семачки...
Все кто не входит ни в какие касты, банды и пр. - съеб-хали в польши-испании или куда по лучше. Из моих знакомых НИКТО не вернулся. Продолжайте думать что все хотят попитсотвцентре.
В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки?
Или он уедет и невернется?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:40
Провидец написав:
moniks написав:Та Вы канечна правы - не будет у нас никакой Европы. Бизнес в России, офшоры в Панаме, слепые трасты на Кипре и т.д. вся Европа завидует нашему ПАП-е. Премьер Исландии из-за 50к евро подал в отставку. Нашему такое - на семачки...
Все кто не входит ни в какие касты, банды и пр. - съеб-хали в польши-испании или куда по лучше. Из моих знакомых НИКТО не вернулся. Продолжайте думать что все хотят попитсотвцентре.
В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки?
Или он уедет и невернется?
Он во внутренней эмиграции. Нерезидент - представитель литовской компании.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:41
Провидец написав:
В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки?
Или он уедет и невернется?
Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:53
Провидец написав: moniks написав: Xenon написав:
вся суть евр0бляxеров в одном интервью
также наверно и некоторые рассуждают, когда мечтают о квартире в новострое в центре по 500 за метр
и чтоб комуналка была подешевле и тп, а то зп низкая, а жить хочется как в европах
Та Вы канечна правы - не будет у нас никакой Европы. Бизнес в России, офшоры в Панаме, слепые трасты на Кипре и т.д. вся Европа завидует нашему ПАП-е. Премьер Исландии из-за 50к евро подал в отставку. Нашему такое - на семачки...
Все кто не входит ни в какие касты, банды и пр. - съеб-хали в польши-испании или куда по лучше. Из моих знакомых НИКТО не вернулся. Продолжайте думать что все хотят попитсотвцентре.
В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки?
Или он уедет и невернется?
Интервью — разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам. Вопросы не задаю т.к. все ответы уже знаю. Троллей как говорит Дима Гордон - читаю и улыбаюсь
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:56
zzzzzz написав: Провидец написав:
В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки?
Или он уедет и невернется?
Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.
каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло
видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 12 лис, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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