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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26782679268026812682>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:58

  zzzzzz написав:
  Провидец написав:В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки?
Или он уедет и невернется?


Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.


Ты не произносишь одну важную вещь. Я вижу, что эта ситуация устраивает большинство. Беззаконие "не пройдет" только когда касается лично. А так "ну все же воруют, чем я то хуже".
А потом вопрос - а зачем люди уезжают, тут же и зарплата, и грязь родная :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:00

  kingkongovets написав:
каста у вас одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может поставить вас в стойло
видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем


То есть если в цивилизованных странах действует принцип неотвратимости наказания для всех без исключения это кацапско-чеченским ремень ??????

Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 12 лис, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:02

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
каста у вас одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может поставить вас в стойло
видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем


То есть если в цивилизованных странах действует принцип неотвратимости наказания для всех без исключения это кацапско-чеченским ремень ??????


ты еще тупее чем я предполагал

зы: 21 год был работодателем, говоришь? это во время того как ты летал?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 12 лис, 2018 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:03

kingkongovets

Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:03

  zzzzzz написав:
  _Mykola_ написав:zzzzzz
Не во всем, но СОЗНАТЕЛЬНО нарушили закон, должны отвечать за нарушение закона - точка! :roll:
И, если таки додавят этот закон и через полгода евробл*хер0в не станет, то авторитет власти таки вырастет в моих глазах.


Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил.
В нашей стране законы не работают.


Рано или поздно доберутся и до аваковых, трухановых, кернесов и грановских ибо они оказались глупыми, не поняли суть эпохи и что те, кто взялся за наведение в Украине порядка, всегда доводят дело до конца.
Законы для них заработают точно также, как заработали уже против некоторых донецких уркаганов.
Но вот когда всему обществу каждый день и каждую минуту наглючие евробл*херы массово демонстрируют свое наплевательское отношение к закону и власти, это уже выходит за рамки.
Неужели власть и мы будем идти на поводу у этих малообразованных беззубых шариковых, потому что оно хочет кайфовать на колесах?
Я вас умоляю. Поставят оно и оно подобных раком.
А остальным продемонстрируют, что безнаказанности не бывает. Нарушение закона в конечном итоге всегда обходится дороже. Подавляющая часть нашего общества это хорошо знает. А для отдельных шариковых-евробл*хер0в это станет хорошим уроком.
Уже совсем скоро право в Украине будет верховенствовать и главенствовать.
Я знаю это точно.
У меня дар.
Я вижу будущее.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:06

  kingkongovets написав:зы: 21 год был работодателем, говоришь? это во время того как ты летал?)


Я писал что когда летал не было телефонов с камерами.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:07

  zzzzzz написав:kingkongovets

Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.


не ври
если бы ты действительно был за это, не упоминал бы по каждому случаю "а вот властьимущие", как вы все поголовно делаете, оправдывая собственные косяки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:07

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:зы: 21 год был работодателем, говоришь? это во время того как ты летал?)


Я писал что когда летал не было телефонов с камерами.


ты писал шо с 19 лет 21 год давал работу другим - летал ты в детстве?)
брехло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:09

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets

Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.


не ври
если бы ты действительно был за это, не упоминал бы по каждому случаю "а вот властьимущие", как вы все поголовно делаете, оправдывая собственные косяки


Не нужно манипулировать. нужно понимать кто ответственен за то что не работают законы.
Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:10

  kingkongovets написав:ты писал шо с 19 лет 21 год давал работу другим - летал ты в детстве?)
брехло


во время обучения в ВУЗе помимо учебы на дневной форме я занимался бизнесом. Такой вариант устраивает ?
Живите своим умом!
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