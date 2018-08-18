Додано: Пон 12 лис, 2018 12:03

zzzzzz написав: _Mykola_ написав: zzzzzz

Не во всем, но СОЗНАТЕЛЬНО нарушили закон, должны отвечать за нарушение закона - точка!

И, если таки додавят этот закон и через полгода евробл*хер0в не станет, то авторитет власти таки вырастет в моих глазах. Не во всем, но СОЗНАТЕЛЬНО нарушили закон, должны отвечать за нарушение закона - точка!И, если таки додавят этот закон и через полгода евробл*хер0в не станет, то авторитет власти таки вырастет в моих глазах.



Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил.

В нашей стране законы не работают. Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил.В нашей стране законы не работают.

Рано или поздно доберутся и до аваковых, трухановых, кернесов и грановских ибо они оказались глупыми, не поняли суть эпохи и что те, кто взялся за наведение в Украине порядка, всегда доводят дело до конца.Законы для них заработают точно также, как заработали уже против некоторых донецких уркаганов.Но вот когда всему обществу каждый день и каждую минуту наглючие евробл*херы массово демонстрируют свое наплевательское отношение к закону и власти, это уже выходит за рамки.Неужели власть и мы будем идти на поводу у этих малообразованных беззубых шариковых, потому что оно хочет кайфовать на колесах?Я вас умоляю. Поставят оно и оно подобных раком.А остальным продемонстрируют, что безнаказанности не бывает. Нарушение закона в конечном итоге всегда обходится дороже. Подавляющая часть нашего общества это хорошо знает. А для отдельных шариковых-евробл*хер0в это станет хорошим уроком.Уже совсем скоро право в Украине будет верховенствовать и главенствовать.Я знаю это точно.У меня дар.Я вижу будущее.