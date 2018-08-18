Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Провидец написав:В какой касте герой интервью? Авакова, Шеколадного, Жульки? Или он уедет и невернется?
Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.
Ты не произносишь одну важную вещь. Я вижу, что эта ситуация устраивает большинство. Беззаконие "не пройдет" только когда касается лично. А так "ну все же воруют, чем я то хуже". А потом вопрос - а зачем люди уезжают, тут же и зарплата, и грязь родная
kingkongovets написав: каста у вас одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может поставить вас в стойло видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
То есть если в цивилизованных странах действует принцип неотвратимости наказания для всех без исключения это кацапско-чеченским ремень ??????
Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 12 лис, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав: каста у вас одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может поставить вас в стойло видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
То есть если в цивилизованных странах действует принцип неотвратимости наказания для всех без исключения это кацапско-чеченским ремень ??????
ты еще тупее чем я предполагал
зы: 21 год был работодателем, говоришь? это во время того как ты летал?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 12 лис, 2018 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
_Mykola_ написав:zzzzzz Не во всем, но СОЗНАТЕЛЬНО нарушили закон, должны отвечать за нарушение закона - точка! И, если таки додавят этот закон и через полгода евробл*хер0в не станет, то авторитет власти таки вырастет в моих глазах.
Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил. В нашей стране законы не работают.
Рано или поздно доберутся и до аваковых, трухановых, кернесов и грановских ибо они оказались глупыми, не поняли суть эпохи и что те, кто взялся за наведение в Украине порядка, всегда доводят дело до конца. Законы для них заработают точно также, как заработали уже против некоторых донецких уркаганов. Но вот когда всему обществу каждый день и каждую минуту наглючие евробл*херы массово демонстрируют свое наплевательское отношение к закону и власти, это уже выходит за рамки. Неужели власть и мы будем идти на поводу у этих малообразованных беззубых шариковых, потому что оно хочет кайфовать на колесах? Я вас умоляю. Поставят оно и оно подобных раком. А остальным продемонстрируют, что безнаказанности не бывает. Нарушение закона в конечном итоге всегда обходится дороже. Подавляющая часть нашего общества это хорошо знает. А для отдельных шариковых-евробл*хер0в это станет хорошим уроком. Уже совсем скоро право в Украине будет верховенствовать и главенствовать. Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее.