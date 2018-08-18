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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2679268026812682>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:11

  Libo написав:
  zzzzzz написав:
  _Mykola_ написав:zzzzzz
Не во всем, но СОЗНАТЕЛЬНО нарушили закон, должны отвечать за нарушение закона - точка! :roll:
И, если таки додавят этот закон и через полгода евробл*хер0в не станет, то авторитет власти таки вырастет в моих глазах.


Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил.
В нашей стране законы не работают.


Рано или поздно доберутся и до аваковых, трухановых, кернесов и грановских ибо они оказались глупыми, не поняли суть эпохи и что те, кто взялся за наведение в Украине порядка, всегда доводят дело до конца.
Законы для них заработают точно также, как заработали уже против некоторых донецких уркаганов.
Но вот когда всему обществу каждый день и каждую минуту наглючие евробл*херы массово демонстрируют свое наплевательское отношение к закону и власти, это уже выходит за рамки.
Неужели власть и мы будем идти на поводу у этих малообразованных беззубых шариковых, потому что оно хочет кайфовать на колесах?
Я вас умоляю. Поставят оно и оно подобных раком.
А остальным продемонстрируют, что безнаказанности не бывает. Нарушение закона в конечном итоге всегда обходится дороже. Подавляющая часть нашего общества это хорошо знает. А для отдельных шариковых-евробл*хер0в это станет хорошим уроком.
Уже совсем скоро право в Украине будет верховенствовать и главенствовать.
Я знаю это точно.
У меня дар.
Я вижу будущее.
8) 8) 8)

Ок. А где наша акция? Нормальных людей. Вот перекрыли б*** центр в очередной раз, а снизу, с Европейской площади группа тысяч 30 с плакатами: "б*** - на свалку" "Нет правовому нигилизму" и т.п. Если бы они с таким столкнулись - уверен, это была бы последняя демонстративная акция eвр06ляxеров.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 12 лис, 2018 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:11

  zzzzzz написав:[

Не нужно манипулировать. нужно понимать кто ответственен за то что не работают законы.
Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?


"не нужно манипулировать" говорит тот, кто любит начинать свои посты со слов "то есть вы считаете"?)
и тут же "Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?" :mrgreen:
дядя, ты хоть думай шо и кому пишешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:13

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ты писал шо с 19 лет 21 год давал работу другим - летал ты в детстве?)
брехло


во время обучения в ВУЗе помимо учебы на дневной форме я занимался бизнесом. Такой вариант устраивает ?


уже пофиг шо ты там еще насочиняешь :mrgreen:

зы: 21 год в вузе на дневной форме - это канешна сильно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 12 лис, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:13

  kingkongovets написав:
"не нужно манипулировать" говорит тот, кто любит начинать свои посты со слов "то есть вы считаете"?)
и тут же "Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?" :mrgreen:
дядя, ты хоть думай шо и кому пишешь


Помимо оскорблений есть что по сути сказать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:15

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
"не нужно манипулировать" говорит тот, кто любит начинать свои посты со слов "то есть вы считаете"?)
и тут же "Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?" :mrgreen:
дядя, ты хоть думай шо и кому пишешь


Помимо оскорблений есть что по сути сказать ?


по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения

зы: название темы прочитай, про суть он тут будет рассказывать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:18

  kingkongovets написав:по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения


Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ?
Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:23

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения


Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ?
Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная )


ты писал шо был работодателем на протяжении 21го года, шо нанимал людей начиная с 19 лет
а потом случайно написал шо ты когда то там летал (когда еще не было мобильных телефонов), но быстро это стер

и еще - ты постоянно накидываешь говно и флуд на вентилятор, но когда тебе начинают аргументированно отвечать и припирать тебя к стенке начинаешь пищать "есть шо по сути"?
манипулятор и пистун
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:23

ЗЫ

Вы даже не замечаете, как вы быстро меняетесь в лучшую сторону, как законопослушее и исполнительнее становитесь вы и общество в целом.
Еще недавно вы не обращали внимание на зебры, бедные пешеходы метались перед машинами, а вы им дудели и матюкали их, куда гад перед машиной прёшься ...
Каазалось, старна неперевоспитуемых хамов и бездействия законов... Еще совсем недавно ...
И посмотрите на ситуацию на переходах сейчас. Экскурсии водительского законопослушания проводить можно для людей из других стран.
Значит в стране можно элементарно сделать так, чтобы закон соблюдался.
Вот так скоро и сделают во всем.
Будете соблюдать и уважать все законы и правила. Как сейчас на зебере.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:24

  airmax78 написав:Ок. А где наша акция? Нормальных людей. Вот перекрыли б*** центр в очередной раз, а снизу, с Европейской площади группа тысяч 30 с плакатами: "б*** - на свалку" "Нет правовому нигилизму" и т.п. Если бы они с таким столкнулись - уверен, это была бы последняя демонстративная акция eвр06ляxеров.


Ну-ну. Может людям еще и УКО квартал надо было не покупать? Или Лебединый, который без документов строился.
Нельзя же так много требовать ...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Удивлен интергалом. На Владимирском почти закончили монолит.

Зи. Геос вже кран поставив на дружби народів.
Всім процвітання!
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