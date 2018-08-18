Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:zzzzzz Не во всем, но СОЗНАТЕЛЬНО нарушили закон, должны отвечать за нарушение закона - точка! И, если таки додавят этот закон и через полгода евробл*хер0в не станет, то авторитет власти таки вырастет в моих глазах.
Поймите, власть имущие подают пример как можно наплевать на законы.Много ответили по закону ? "Рюкзаки Авакова" , дело Труханова, дело Кернеса, дело Грановского...и самое свежее дело бывшего владельца Мрии - Гуты , которого после экстрадиции суд сразу отпустил. В нашей стране законы не работают.
Рано или поздно доберутся и до аваковых, трухановых, кернесов и грановских ибо они оказались глупыми, не поняли суть эпохи и что те, кто взялся за наведение в Украине порядка, всегда доводят дело до конца. Законы для них заработают точно также, как заработали уже против некоторых донецких уркаганов. Но вот когда всему обществу каждый день и каждую минуту наглючие евробл*херы массово демонстрируют свое наплевательское отношение к закону и власти, это уже выходит за рамки. Неужели власть и мы будем идти на поводу у этих малообразованных беззубых шариковых, потому что оно хочет кайфовать на колесах? Я вас умоляю. Поставят оно и оно подобных раком. А остальным продемонстрируют, что безнаказанности не бывает. Нарушение закона в конечном итоге всегда обходится дороже. Подавляющая часть нашего общества это хорошо знает. А для отдельных шариковых-евробл*хер0в это станет хорошим уроком. Уже совсем скоро право в Украине будет верховенствовать и главенствовать. Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее.
Ок. А где наша акция? Нормальных людей. Вот перекрыли б*** центр в очередной раз, а снизу, с Европейской площади группа тысяч 30 с плакатами: "б*** - на свалку" "Нет правовому нигилизму" и т.п. Если бы они с таким столкнулись - уверен, это была бы последняя демонстративная акция eвр06ляxеров.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 12 лис, 2018 12:12, всього редагувалось 2 разів.
Не нужно манипулировать. нужно понимать кто ответственен за то что не работают законы. Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?
"не нужно манипулировать" говорит тот, кто любит начинать свои посты со слов "то есть вы считаете"?) и тут же "Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?" дядя, ты хоть думай шо и кому пишешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: "не нужно манипулировать" говорит тот, кто любит начинать свои посты со слов "то есть вы считаете"?) и тут же "Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?" дядя, ты хоть думай шо и кому пишешь
kingkongovets написав: "не нужно манипулировать" говорит тот, кто любит начинать свои посты со слов "то есть вы считаете"?) и тут же "Может ты считаешь что в этом виноват условный Вася на евроб.л.яхе ?" дядя, ты хоть думай шо и кому пишешь
Помимо оскорблений есть что по сути сказать ?
по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения
зы: название темы прочитай, про суть он тут будет рассказывать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вы даже не замечаете, как вы быстро меняетесь в лучшую сторону, как законопослушее и исполнительнее становитесь вы и общество в целом. Еще недавно вы не обращали внимание на зебры, бедные пешеходы метались перед машинами, а вы им дудели и матюкали их, куда гад перед машиной прёшься ... Каазалось, старна неперевоспитуемых хамов и бездействия законов... Еще совсем недавно ... И посмотрите на ситуацию на переходах сейчас. Экскурсии водительского законопослушания проводить можно для людей из других стран. Значит в стране можно элементарно сделать так, чтобы закон соблюдался. Вот так скоро и сделают во всем. Будете соблюдать и уважать все законы и правила. Как сейчас на зебере.
airmax78 написав:Ок. А где наша акция? Нормальных людей. Вот перекрыли б*** центр в очередной раз, а снизу, с Европейской площади группа тысяч 30 с плакатами: "б*** - на свалку" "Нет правовому нигилизму" и т.п. Если бы они с таким столкнулись - уверен, это была бы последняя демонстративная акция eвр06ляxеров.
Ну-ну. Может людям еще и УКО квартал надо было не покупать? Или Лебединый, который без документов строился. Нельзя же так много требовать ...