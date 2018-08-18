RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2679268026812682

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:31

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения


Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ?
Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная )


ты писал шо был работодателем на протяжении 21го года, шо нанимал людей начиная с 19 лет
а потом случайно написал шо ты когда то там летал (когда еще не было мобильных телефонов), но быстро это стер

и еще - ты постоянно накидываешь говно и флуд на вентилятор, но когда тебе начинают аргументированно отвечать и припирать тебя к стенке начинаешь пищать "есть шо по сути"?
манипулятор и пистун


По первому пункту. Стер т.к. это не относится к теме форума.
Да людей нанимал с 19 лет. В то же самое время учился в ВУЗе.Что тебя так смущает ? Или ты думаешь что студенты могут подрабатывать только официантами ?
"пистун,брехло" - это твои аргументы ? Это не аргументы - это уровень твоего развития. Если нечего сказать по сути,ты сразу переходишь к оскорблениям. У тебя шоры на глазах. Расширь свой кругозор.

Повторю еще раз.
Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.

КГЦ , я на тебя не злюсь, и никогда на тебя не жаловался, всегда стараюсь максимально подробно отвечать на твои вопросы.Но ты себя ведешь порой как маленький капризный ребенок.Если замечаешь какие-то нестыковки которые не укладываются в твою жизненную парадигму сразу переходишь на оскорбления даже не пытаясь разобраться.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 12 лис, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28826
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2826 раз.
Подякували: 4647 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Было бы круто сделать встречу участников форума. Можно сразу в зале единоборств)
Kostia
 
Повідомлень: 782
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 12:55

  kingkongovets написав:каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло
видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем

Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.
hume
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 27.12.12
Подякував: 394 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2679268026812682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1185, 1186, 1187
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11869 2104928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 12:24
hxbbgaf
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63789)
12.11.2018 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.