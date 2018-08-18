Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения
Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ? Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная )
ты писал шо был работодателем на протяжении 21го года, шо нанимал людей начиная с 19 лет а потом случайно написал шо ты когда то там летал (когда еще не было мобильных телефонов), но быстро это стер
и еще - ты постоянно накидываешь говно и флуд на вентилятор, но когда тебе начинают аргументированно отвечать и припирать тебя к стенке начинаешь пищать "есть шо по сути"? манипулятор и пистун
По первому пункту. Стер т.к. это не относится к теме форума. Да людей нанимал с 19 лет. В то же самое время учился в ВУЗе.Что тебя так смущает ? Или ты думаешь что студенты могут подрабатывать только официантами ? "пистун,брехло" - это твои аргументы ? Это не аргументы - это уровень твоего развития. Если нечего сказать по сути,ты сразу переходишь к оскорблениям. У тебя шоры на глазах. Расширь свой кругозор.
Повторю еще раз. Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
КГЦ , я на тебя не злюсь, и никогда на тебя не жаловался, всегда стараюсь максимально подробно отвечать на твои вопросы.Но ты себя ведешь порой как маленький капризный ребенок.Если замечаешь какие-то нестыковки которые не укладываются в твою жизненную парадигму сразу переходишь на оскорбления даже не пытаясь разобраться.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 12 лис, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.