Додано: Пон 12 лис, 2018 12:31

kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав: по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения



Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ?

Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная ) Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ?Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная )



ты писал шо был работодателем на протяжении 21го года, шо нанимал людей начиная с 19 лет

а потом случайно написал шо ты когда то там летал (когда еще не было мобильных телефонов), но быстро это стер



и еще - ты постоянно накидываешь говно и флуд на вентилятор, но когда тебе начинают аргументированно отвечать и припирать тебя к стенке начинаешь пищать "есть шо по сути"?

манипулятор и пистун ты писал шо был работодателем на протяжении 21го года, шо нанимал людей начиная с 19 лета потом случайно написал шо ты когда то там летал (когда еще не было мобильных телефонов), но быстро это стери еще - ты постоянно накидываешь говно и флуд на вентилятор, но когда тебе начинают аргументированно отвечать и припирать тебя к стенке начинаешь пищать "есть шо по сути"?манипулятор и пистун

Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.

По первому пункту. Стер т.к. это не относится к теме форума.Да людей нанимал с 19 лет. В то же самое время учился в ВУЗе.Что тебя так смущает ? Или ты думаешь что студенты могут подрабатывать только официантами ?"пистун,брехло" - это твои аргументы ? Это не аргументы - это уровень твоего развития. Если нечего сказать по сути,ты сразу переходишь к оскорблениям. У тебя шоры на глазах. Расширь свой кругозор.Повторю еще раз.КГЦ , я на тебя не злюсь, и никогда на тебя не жаловался, всегда стараюсь максимально подробно отвечать на твои вопросы.Но ты себя ведешь порой как маленький капризный ребенок.Если замечаешь какие-то нестыковки которые не укладываются в твою жизненную парадигму сразу переходишь на оскорбления даже не пытаясь разобраться.