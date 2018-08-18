Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:по сути манипулятору и пистуну можно лишь указать направление движения
Ты так и не ответил на вопрос, в чем же я соврал ? Тебе не нравиться мое выражение о форме обучения ? ( так их три если ты знал - дневная,вечерняя и заочная )
ты писал шо был работодателем на протяжении 21го года, шо нанимал людей начиная с 19 лет а потом случайно написал шо ты когда то там летал (когда еще не было мобильных телефонов), но быстро это стер
и еще - ты постоянно накидываешь говно и флуд на вентилятор, но когда тебе начинают аргументированно отвечать и припирать тебя к стенке начинаешь пищать "есть шо по сути"? манипулятор и пистун
По первому пункту. Стер т.к. это не относится к теме форума. Да людей нанимал с 19 лет. В то же самое время учился в ВУЗе.Что тебя так смущает ? Или ты думаешь что студенты могут подрабатывать только официантами ? "пистун,брехло" - это твои аргументы ? Это не аргументы - это уровень твоего развития. Если нечего сказать по сути,ты сразу переходишь к оскорблениям. У тебя шоры на глазах. Расширь свой кругозор.
Повторю еще раз. Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
КГЦ , я на тебя не злюсь, и никогда на тебя не жаловался, всегда стараюсь максимально подробно отвечать на твои вопросы.Но ты себя ведешь порой как маленький капризный ребенок.Если замечаешь какие-то нестыковки которые не укладываются в твою жизненную парадигму сразу переходишь на оскорбления даже не пытаясь разобраться.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 12 лис, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.
zzzzzz написав:По первому пункту. Стер т.к. это не относится к теме форума. Да людей нанимал с 19 лет. В то же самое время учился в ВУЗе.Что тебя так смущает ? Или ты думаешь что студенты могут подрабатывать только официантами ? "пистун,брехло" - это твои аргументы ? Это не аргументы - это уровень твоего развития. Если нечего сказать по сути,ты сразу переходишь к оскорблениям. У тебя шоры на глазах. Расширь свой кругозор.
Повторю еще раз. Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
КГЦ , я на тебя не злюсь, и никогда на тебя не жаловался, всегда стараюсь максимально подробно отвечать на твои вопросы.Но ты себя ведешь порой как маленький капризный ребенок.Если замечаешь какие-то нестыковки которые не укладываются в твою жизненную парадигму сразу переходишь на оскорбления даже не пытаясь разобраться.
блин, ну я спрошу еще раз:
ты писал, шо с 19ти лет в течении 21го года на тебя работали люди и ты занимался бизнесом так когда же ты летал?
далее: 1)"по сути" в этой теме говорят о ценах на недвигу, все остальное здесь - флуд 2)от тебя в этой теме лишь ламерско-дилетантские вопросы, но зато профессиональное сеяние зрады и набрасывание на вентилятор, причем ты очень любишь употреблять манипулятивную форму "тоесть вы хотите сказать..." и далее пытаешься заставить оппонента оправдываться в том, чего он не говорил - это у тебя постоянно, но при этом ты сразу начинаешь пищать "по сути есть шо?", чуть только разговор поворачивается не в твою пользу
пиши по делу, не ври и не манипулируй (тем более так бездарно, как ты это делаешь) - и будет тебе счастье, а пока - смачного не обляпайся только
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: ты писал, шо с 19ти лет в течении 21го года на тебя работали люди и ты занимался бизнесом так когда же ты летал?
и еще: 1)"по сути" в этой теме говорят о ценах на недвигу, все остальное здесь - флуд 2)от тебя в этой теме лишь ламерско-дилетантские вопросы, но зато профессиональное сеяние зрады и набрасывание на вентилятор, причем ты очень любишь употреблять манипулятивную форму "тоесть вы хотите сказать..." и далее пытаешься заставить оппонента оправдываться в том, чего он не говорил - это у тебя постоянно
пиши по делу, не ври и не манипулируй (тем более так бездарно, как ты это делаешь) - и будет тебе счастье, а пока - смачного не обляпайся только
Летал во время учебы в ВУЗе. ВУЗ летный. 1) Прежде чем кого-то упрекать во флуде, надо на себя посмотреть. 2) Сеяние зрады это по твоему, для меня это очевидные факты. Ок, фразу
"тоесть вы хотите сказать..."
использовать не буду. Буду вопрос в лоб задавать, или сразу высказывать оценку откровенной глупости которую ты часто говоришь.
П.С. Использованием такого оборота "тоесть вы хотите сказать..." я иногда принуждаю собеседника развить свою мысль, что-бы он сам понял свое заблуждение.
Я за то что-бы перед законом были все равны, не зависимо от должности, звания и материального положения.
так вроде никто не против такого. ну кроме евробомжей на ку7
К сожалению маемо шо маемо. Я их не защищаю, но эту ситуацию надо как-то разруливать , искать какие-то компромисные решения.
Они готовы на компромисс: просто зарегистрировать все их автомобили по любым документам, которые у них есть (за новыми ж никто никуда ехать не собирается) бесплатно (с учетом себестоимости самого процесса регистрации, 50 или сколько там евро они готовы платить - это бесплатно). Т.е. был представитель литовской фирмы по доверенности, а станет собственником (ну а какая разница?) и будет чадить на своей 20-летней колымаге бесплатно. А мы будем бесплатно это все вдыхать. Лечиться будем точно небесплатно. Вот такой "компромисс".
freeze написав:Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.
Поддерживаю. Это потому,что отечественный виноград - лучший в мире. И лучшие виноделы живут, конечно, в степях Украины. Хочу в этот список добавить отечественный шоколад, отечественный айфон, отечественный мерседес.... И если уже совсем по теме ветки - у нас лучшие архитекторы и строители. И план застройки Киева - лучший в мире.
kingkongovets написав:каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.
Так. Швиденько нажали плюсик Hume за лаконічно точний опис українця. Медаль йому!