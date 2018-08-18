Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.
Так. Швиденько нажали плюсик Hume за лаконічно точний опис українця. Медаль йому!
Всі хто нажме плюс прийме участь у розіграші!
Он не совсем прав. Замечено, как только наши узнали, что камеры в некоторых соседних странах номера их авто не определяют, штрафы от местных полицаев можно тут-же выкинуть, и на границе ничего за это не будет, начали ездить несколько иначе, чем местные "тошноты" . Т.ч. только кнут.
Vlad442 написав:Хороший дом в хорошем месте по хорошей цене. Что вы будете делать с этой недвижимостью 5 лет? Сдавать это одно. Тогда вариант совкового дома за 5 лет отобьет почти половину стоимости. Стоять в засоле? Тогда монолит типа ТТ. Новострой в пригороде мне интуитивно не нравится. Советская вторичка возле метро переоценена. Если бы горизонт был 5 лет, я бы дешево брал сейчас недорого соввторичку на хорошей транспортной развязке - троллейбус, трамвай, маршрутки, но не метро.
Что такое монолит ТТ? И поменялось бы Ваше поведение при горизонте в 10 лет? Недвижимость для собственного проживания, при условии наличии автомобиля.
freeze написав:Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.
Поддерживаю. Это потому,что отечественный виноград - лучший в мире. И лучшие виноделы живут, конечно, в степях Украины. Хочу в этот список добавить отечественный шоколад, отечественный айфон, отечественный мерседес.... И если уже совсем по теме ветки - у нас лучшие архитекторы и строители. И план застройки Киева - лучший в мире.
Ну, ё-моё, я семь дней думал над тем, что что-то надо у нас похвалить, вижу это не очень, это не совсем хорошо, это плохо, решил похвалю отечественных виноделов, и вот сам на критику нарвался. От похвалы не отказываюсь )))
А всем неверующим типа меня, сегодня хорошо Гройсман сказал:
Первые результаты реформ, проводимых в Украине, будут ощутимы уже в следующем году. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития.
"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году. Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе реализовывать новые возможности, касающиеся нашей энергетической независимости", – сказал глава правительства.
Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?
kingkongovets написав:каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем
Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.
freeze написав:"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году. Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе реализовывать новые возможности, касающиеся нашей энергетической независимости", – сказал глава правительства. Осталось 7 дней /c/
Улыбнуло и напомнило: "...Хватит дурачить народ обещаниями! Пора браться за дело! Скоро каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон! Страна покроется сетью больниц и кукольных театров..." (с) О`Генри, "Короли и капуста",1904 год. Подробнее здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D0%B0
airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?
Квартира будет дороже сдаваться если проложить фреонопровод внутри?
airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?
Квартира будет дороже сдаваться если проложить фреонопровод внутри?
100%. В этом вся суть. Народу пох на все кроме материальной выгоды. Куево выглядит? Да пох! Сдается ведь нормально. Ну ОК на Калнышевского и в самом деле пох (хотя нет - это еще сильнее ур** и без того бесчеловечную застройку). Но такое я вижу повсеместно. В т.ч. в самом центре, включая памятники архитектуры. А потом такие обижаемся, что Киев по сравнению с европейскими городами выглядит как кусок Г. А как он еще может выглядеть с таким подходом?