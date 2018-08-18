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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2681268226832684>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:40

  Первый написав:
  hume написав:Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.

Так. Швиденько нажали плюсик Hume за лаконічно точний опис українця. Медаль йому!
:-)
Всі хто нажме плюс прийме участь у розіграші!


Он не совсем прав. Замечено, как только наши узнали, что камеры в некоторых соседних странах номера их авто не определяют, штрафы от местных полицаев можно тут-же выкинуть, и на границе ничего за это не будет, начали ездить несколько иначе, чем местные "тошноты" :). Т.ч. только кнут.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Хороший дом в хорошем месте по хорошей цене.
Что вы будете делать с этой недвижимостью 5 лет? Сдавать это одно. Тогда вариант совкового дома за 5 лет отобьет почти половину стоимости. Стоять в засоле? Тогда монолит типа ТТ.
Новострой в пригороде мне интуитивно не нравится. Советская вторичка возле метро переоценена. Если бы горизонт был 5 лет, я бы дешево брал сейчас недорого соввторичку на хорошей транспортной развязке - троллейбус, трамвай, маршрутки, но не метро.

Что такое монолит ТТ?
И поменялось бы Ваше поведение при горизонте в 10 лет?
Недвижимость для собственного проживания, при условии наличии автомобиля.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:02

  J_P написав:
  freeze написав:Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.

Поддерживаю. Это потому,что отечественный виноград - лучший в мире. И лучшие виноделы живут, конечно, в степях Украины.
Хочу в этот список добавить отечественный шоколад, отечественный айфон, отечественный мерседес....
И если уже совсем по теме ветки - у нас лучшие архитекторы и строители.
И план застройки Киева - лучший в мире.


Ну, ё-моё, я семь дней думал над тем, что что-то надо у нас похвалить, вижу это не очень, это не совсем хорошо, это плохо, решил похвалю отечественных виноделов, и вот сам на критику нарвался.
От похвалы не отказываюсь )))

Зображення

А всем неверующим типа меня, сегодня хорошо Гройсман сказал:

Первые результаты реформ, проводимых в Украине, будут ощутимы уже в следующем году. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития.

"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году.
Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе реализовывать новые возможности, касающиеся нашей энергетической независимости", – сказал глава правительства.

Осталось 7 дней /c/ :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:39

  hume написав:
  kingkongovets написав:каста у вас у всех одна - каста инфантильных, ленивых и жадных рагулей, пинающих власть за то шо она не может (пока) поставить вас в стойло
видно очень соскучились за кацапско-чеченским ремнем

Как только свободолюбивый украинец приземляется на европейскую землю сразу становится в стойло, причём покорно. И как только выходит из Борисполя, то превращается в необъезженного степного скакуна.


Одухотворенный человек со скрепами и лишней хромосомой, ведет себя одинаково в любой точке мира:
https://www.youtube.com/watch?v=7QfepVETufg
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:44

  freeze написав:"В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году.
Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе реализовывать новые возможности, касающиеся нашей энергетической независимости", – сказал глава правительства.
Осталось 7 дней /c/ :roll:

Улыбнуло и напомнило:
"...Хватит дурачить народ обещаниями! Пора браться за дело! Скоро каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон! Страна покроется сетью больниц и кукольных театров..." (с) О`Генри, "Короли и капуста",1904 год.
Подробнее здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D0%B0
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:46

  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Квартира будет дороже сдаваться если проложить фреонопровод внутри?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
Квартира будет дороже сдаваться если проложить фреонопровод внутри?


+
лучше тысячи слов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Это вопрос не к "людям", а к профессионалам, которые выполняли работу
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:58

  UA написав:
  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Квартира будет дороже сдаваться если проложить фреонопровод внутри?

100%. В этом вся суть. Народу пох на все кроме материальной выгоды. Куево выглядит? Да пох! Сдается ведь нормально. Ну ОК на Калнышевского и в самом деле пох (хотя нет - это еще сильнее ур** и без того бесчеловечную застройку). Но такое я вижу повсеместно. В т.ч. в самом центре, включая памятники архитектуры. А потом такие обижаемся, что Киев по сравнению с европейскими городами выглядит как кусок Г. А как он еще может выглядеть с таким подходом?
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