Додано: Пон 12 лис, 2018 15:02

J_P написав: freeze написав: Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз. Еще раз говорю, что напитки, употребленные мною от украинских виноделов, лучше по качеству и во много раз дешевле, чем официоз.

Поддерживаю. Это потому,что отечественный виноград - лучший в мире. И лучшие виноделы живут, конечно, в степях Украины.

Хочу в этот список добавить отечественный шоколад, отечественный айфон, отечественный мерседес....

И если уже совсем по теме ветки - у нас лучшие архитекторы и строители.

И план застройки Киева - лучший в мире. Поддерживаю. Это потому,что отечественный виноград - лучший в мире. И лучшие виноделы живут, конечно, в степях Украины.Хочу в этот список добавить отечественный шоколад, отечественный айфон, отечественный мерседес....И если уже совсем по теме ветки - у нас лучшие архитекторы и строители.И план застройки Киева - лучший в мире.

Ну, ё-моё, я семь дней думал над тем, что что-то надо у нас похвалить, вижу это не очень, это не совсем хорошо, это плохо, решил похвалю отечественных виноделов, и вот сам на критику нарвался.От похвалы не отказываюсь )))А всем неверующим типа меня, сегодня хорошо Гройсман сказал:Первые результаты реформ, проводимых в Украине, будут ощутимы уже в следующем году. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития."В 2019 году мы будем иметь первые успехи в реформе медицины, мы будем иметь первые успехи в реформе образования, мы будем строить больше украинских дорог, почти вдвое больше, чем это было в 2018 году.Мы сможем повысить социальные стандарты. Мы сможем двигаться дальше, в том числе реализовывать новые возможности, касающиеся нашей энергетической независимости", – сказал глава правительства.Осталось 7 дней /c/