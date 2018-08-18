Они выполнят так, как им скажешь. Хотя, т.к. в большинстве своем, это люди не обремененные эстетическим воспитанием, то по умолчанию сделают так, как проще. А так, несомненно проще. И дренаж выведут в эту дырку.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:01
Они выполнят так, как им скажешь. Хотя, т.к. в большинстве своем, это люди не обремененные эстетическим воспитанием, то по умолчанию сделают так, как проще. А так, несомненно проще. И дренаж выведут в эту дырку.
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:08
Ні. Профі скажуть що тре штробити 2 м під трасу і це буде коштувати + 200 грн.
Зи. А ще під трубочку до каналізації тре проштробити, а це + грн.... і шоб по феншую сифон під кондиціонер....
Но то фантастика.
Дирку в стіну і хай комусь капає на підвіконня...
Зизи. "У мене зп 37₴0 грн, назбирав 8койро і купив ку7".
Всім процвітання!
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:11
Сразу видно, Макс, что вы не сделали еще ни одного ремонта. Открою страшную тайну: 99% кондиционерщиков штроблением не занимаются.
И еще одна тайна: в случае ремонта "сам себе прораб" - о кондеях вспоминают и вешают в последнюю очередь (после обоев).
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:16
Так а зачем напрягаться: под аренду и так сойдет (на самом деле и для себя и так сойдет). А на мнение "понаехавших моралистов" у которых кровь из глаз от вида этих кондеров с соплями трасс по фасаду и торчащими на полметра капающими трубками - им плевать.
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:21
Ну все, значит норм. Так и надо: сопли на фасаде и капель на голову.
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:21
1) 200 гривен за 2 метра штробления? Это было при долларе по 5? Кстати, вы забыли стоимость труб на лишние 2 метра... а это еще, наверное, 200 гривен при том же курсе.
2. Скажите, а от кондея до канализации через всю комнату + соседнюю до кухни - сколько еще за штробление и трубу возьмут? Тут уж точно заплаты в "37₴0 грн" не хватит ))))
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:25
Податкова починає перевірку "мікробізнесменів" - забудовників-фізосіб, що "будують для себе".
ДФС звернула увагу на дві з половиною тисячі фізосіб, які «для себе» набудували та продали майже 3,5 млн квадратних метрів житла. Це понад 12 тис. об єктів з понад 40 тис. квартир. Причому, 88 фізосіб виявилися власниками 50 й більше об'єктів.
Схема достатньо проста й напрацьована роками.
На ринок виходить не будівельна компанія, а приватний забудовник - фізична особа, що будує «для себе».
Отримується приваблива земельна ділянка (яким чином фізособі її надають – велике питання до місцевої влади). Затим власник землі залучає компанію-забудовника (вже юридичну особу), з якою укладається договір генпідряду. Той огороджує ділянку зеленим парканом, наймає робочих (здебільшого – нелегально, без оформлення трудових відносин), від свого імені вивішує паспорт новобудови й відкриває відділ продажу.
Людям пропонується придбати майнові права на майбутню нерухомість. Якої якості буде те житло й чи не стане небезпечним для мешканців – ці питання на тлі надто привабливих цін автоматично опускаються. Процес пішов.
Будівництво зазвичай ведеться жваво – ніхто й оговтатись не встигне, а у новобудові вже роздали ключі. Крапка.
Недопродані квартири у введеному до експлуатації будинку реалізуються укладанням договорів купівлі-продажу нерухомого майна у нотаріуса. Знову ж таки, продаж – від імені фізичної особи – власника. При цьому вартість об'єкту , що фіксується по договору, суттєво занижується.
Яскравий показовий приклад: одне сімейство, що роками будує під Києвом, протягом цих років тримало у своїй власності більше 3 тис. об'єктів нерухомого майна. Сума доходів від проданих вже 1 763 об'єктів складає понад 1,5 млрд грн.
Отже, з повною відповідальністю заявляю: ми розпочинаємо перевірку таких «мікробізнесменів».
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