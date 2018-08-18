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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2681268226832684

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Это вопрос не к "людям", а к профессионалам, которые выполняли работу

Они выполнят так, как им скажешь. Хотя, т.к. в большинстве своем, это люди не обремененные эстетическим воспитанием, то по умолчанию сделают так, как проще. А так, несомненно проще. И дренаж выведут в эту дырку.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:08

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Это вопрос не к "людям", а к профессионалам, которые выполняли работу

Они выполнят так, как им скажешь. Хотя, т.к. в большинстве своем, это люди не обремененные эстетическим воспитанием, то по умолчанию сделают так, как проще. А так, несомненно проще. И дренаж выведут в эту дырку.


Ні. Профі скажуть що тре штробити 2 м під трасу і це буде коштувати + 200 грн.
Зи. А ще під трубочку до каналізації тре проштробити, а це + грн.... і шоб по феншую сифон під кондиціонер....
Но то фантастика.
Дирку в стіну і хай комусь капає на підвіконня...
Зизи. "У мене зп 37₴0 грн, назбирав 8койро і купив ку7".
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:11

  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского.
.... Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Сразу видно, Макс, что вы не сделали еще ни одного ремонта. Открою страшную тайну: 99% кондиционерщиков штроблением не занимаются.
И еще одна тайна: в случае ремонта "сам себе прораб" - о кондеях вспоминают и вешают в последнюю очередь (после обоев).
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:16

  Первый написав:Ні. Профі скажуть що тре штробити 2 м під трасу і це буде коштувати + 200 грн.
Зи. А ще під трубочку до каналізації тре проштробити, а це + грн.... і шоб по феншую сифон під кондиціонер....
Но то фантастика.
Дирку в стіну і хай комусь капає на підвіконня...
Зизи. "У мене зп 37₴0 грн, назбирав 8койро і купив ку7".

Так а зачем напрягаться: под аренду и так сойдет (на самом деле и для себя и так сойдет). А на мнение "понаехавших моралистов" у которых кровь из глаз от вида этих кондеров с соплями трасс по фасаду и торчащими на полметра капающими трубками - им плевать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:21

  J_P написав:
  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского.
.... Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Сразу видно, Макс, что вы не сделали еще ни одного ремонта. Открою страшную тайну: 99% кондиционерщиков штроблением не занимаются.
И еще одна тайна: в случае ремонта "сам себе прораб" - о кондеях вспоминают и вешают в последнюю очередь (после обоев).

Ну все, значит норм. Так и надо: сопли на фасаде и капель на голову.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:21

  Первый написав:....Профі скажуть що тре штробити 2 м під трасу і це буде коштувати + 200 грн.
Зи. А ще під трубочку до каналізації тре проштробити, а це + грн.... і шоб по феншую сифон під кондиціонер....
Но то фантастика.
Дирку в стіну і хай комусь капає на підвіконня...
Зизи. "У мене зп 37₴0 грн, назбирав 8койро і купив ку7".

1) 200 гривен за 2 метра штробления? Это было при долларе по 5? Кстати, вы забыли стоимость труб на лишние 2 метра... а это еще, наверное, 200 гривен при том же курсе.
2. Скажите, а от кондея до канализации через всю комнату + соседнюю до кухни - сколько еще за штробление и трубу возьмут? Тут уж точно заплаты в "37₴0 грн" не хватит ))))
J_P
 
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