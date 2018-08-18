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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26832684268526862687>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:43

  J_P написав:
  Первый написав:....Профі скажуть що тре штробити 2 м під трасу і це буде коштувати + 200 грн.
Зи. А ще під трубочку до каналізації тре проштробити, а це + грн.... і шоб по феншую сифон під кондиціонер....
Но то фантастика.
Дирку в стіну і хай комусь капає на підвіконня...
Зизи. "У мене зп 37₴0 грн, назбирав 8койро і купив ку7".

1) 200 гривен за 2 метра штробления? Это было при долларе по 5? Кстати, вы забыли стоимость труб на лишние 2 метра... а это еще, наверное, 200 гривен при том же курсе.
2. Скажите, а от кондея до канализации через всю комнату + соседнюю до кухни - сколько еще за штробление и трубу возьмут? Тут уж точно заплаты в "37₴0 грн" не хватит ))))

На ку7 вистачило, на штробу не вистачить? Смішно.

А чого 2 метра лишніх труб? Прокладуть не ззовні, а в середині. Довжина не зміниться взагалі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:56

  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.
А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!

И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?
1. Выковыривали новые штробы и переделывали?
2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?

Не все так однозначно.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:02

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.
А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!

И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?
1. Выковыривали новые штробы и переделывали?
2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?

Не все так однозначно.


Коля, іпаш фасади, не парся. Всі так роблять.
На форумі лише декілька за знайти можливість ЗРОБИТИ. основна масса за знайти можливість ЧОМУ НЕ ЗРОБИТИ.
Все однозначно. Не видумуйте.

Дивлюся як тетріс минає вогниками. І чомусь навіть в голову не приходить кинути трасу по фасаду, адже дві трубки замотали ізолентою.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 12 лис, 2018 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:04

Первый
Вот ВЫ знаете, о том что фреонопроводы должны быть отдельно теплоизолированы?
Вы лично чтобы сделали в такой ситуации? :lol:

Заметьте, люди позаботились о закладках внутри квартиры под штукатуркой.
Но в итоге это не сработало из-за дыпилов которые ставят кондиционеры.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 12 лис, 2018 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:04

  _Mykola_ написав:Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.
А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!

И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?
1. Выковыривали новые штробы и переделывали?
2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?

Не все так однозначно.

Я более чем уверен, что именно эта история повторялась каждый раз в нескольких десятках квартир на Калнышевского, где висят эти сопли.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.
А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!

И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?
1. Выковыривали новые штробы и переделывали?
2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?

Не все так однозначно.

Вскрыл штробы (они прямо под штукаруркой, переделал, заштукатурил бы обратно. Затянуть штробу в 5-10 сантиметров совсем не сложно. 1-2 дня работы. 1-2 тыс гривен. Новые трубки по фасаду тоже обойдутся не в 5 коп.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:06

airmax78
Макс, лично ВЫ чтобы сделали в такой ситуации?

Что-то мне подсказывает , что еще на квартал, затянуть ремонт чтобы все исправить, Вы бы не стали... :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:12

  _Mykola_ написав:Первый
Вот ВЫ знаете, о том что фреонопроводы должны быть отдельно теплоизолированы?
Вы лично чтобы сделали в такой ситуации? :lol:

Заметьте, люди позаботились о закладках внутри квартиры под штукатуркой.
Но в итоге это не сработало из-за дыпилов которые ставят кондиционеры.


Я б переробив і не вмер. Якщо там дійсно РЕМОНТ, то він доволі легко переробляється.
Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ТРАСУ ПОВЕРХ ФАСАДУ РТ, ЦП, ТЕТРІСІВ І т.д.

Миколо. Я не свідок секти не можна! Але якщо сильно хочеться то можно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:13

Vlad442
Ага, когда уже поклеены обои, и натянуты потолки, которые от реза болгаркой станут ну очень презентабельного вида, сделан пол, ну-ну, и так в 3-4 местах...
Я бы засомневался, в успехе такого предприятия.

Я к тому привел пример, что не все так однозначно, почему трассы снаружи, но это естественно единичный случай.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:16

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642534/
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі — Порошенко.

Перший, прошу не вказувати на мене як всепропальщика. Сам гарант каже що все пропало.
Треба забивати вікна дошками, як то кажуть бути попереду тренду. :D
Хомякоид
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