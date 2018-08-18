Додано: Пон 12 лис, 2018 16:56

airmax78 написав: Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде? Вчера был на ул. Калнышевского. Там стоят стены новостроев. Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры. Но вот на что обратил внимание: 90% кондеров повешены так: кондер под окном, от него на 2 метра вверх и наискосок трасса и дырка в фасаде, где-то справа или слева от верхнего угла окна. Когда я такое вижу на фасадах старых домов - я списываю это на то, что люди вешали кондер уже после того как сделали ремонт. Но здесь все ремонты делались в течение последних 2-3х лет. Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?1. Выковыривали новые штробы и переделывали?2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?Не все так однозначно.