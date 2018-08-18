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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2684268526862687>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:22

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642534/
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі — Порошенко.
Перший, прошу не вказувати на мене як всепропальщика. Сам гарант каже що все пропало.
Треба забивати вікна дошками, як то кажуть бути попереду тренду. :D


А во всем виноват я и такие как я. Вину признаю, глубоко расскаиваюсь.)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:23

  _Mykola_ написав:Vlad442
Ага, когда уже поклеены обои, и натянуты потолки, которые от реза болгаркой станут ну очень презентабельного вида, сделан пол, ну-ну, и так в 3-4 местах...
Я бы засомневался, в успехе такого предприятия.

Я к тому привел пример, что не все так однозначно, почему трассы снаружи, но это естественно единичный случай.

Низя. Але якщо дуже хочеться? То можна.

Зи. Хочу щоб не було корупції, та кум всі вопроси порішав.

Зи. Обойки італія елементарно знімаються і клеяться назад. 2 метра штроби і перфоратором можна зробити.

Миколо, ну чесне слово... таке враження що ніхто крім Вас не робив ремонт.
Будівельники знайдуть 10005000 причин щоб не переробляти і взявши гроші не зробити нормально.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:30

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642534/
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі — Порошенко.

Перший, прошу не вказувати на мене як всепропальщика. Сам гарант каже що все пропало.
Треба забивати вікна дошками, як то кажуть бути попереду тренду. :D


Хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його нині недостатні, щоб люди відчули в усіх без винятку регіонах і соціальних прошарках, щоб ми перестали бути однією з найбідніших країн Європи", - сказав Порошенко

Тренд - зростання. Якщо зараз рівень достатній щоб їх не забити то накуя їх потім забивати?

Навіщо тобі їх забивати? Вчасно продай.

Сорян. :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:34

  _Mykola_ написав:airmax78
Макс, лично ВЫ чтобы сделали в такой ситуации?

Что-то мне подсказывает , что еще на квартал, затянуть ремонт чтобы все исправить, Вы бы не стали... :lol:

Легко. Я уже почти год не начинаю ремонт - смотрю что происходит с домом и стоит ли вообще в это ввязываться. Затянуть на квартал (на самом деле со штробами все за неделю можно сделать с головой) - вообще не вопрос.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:37

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.

Ага, а в Донецке такой "Муравьев" сейчас сидит и высматривает, когда ему на Киев выдвигаться.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:39

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.

Жируют на печерских холмах.

В Смеле такая же ситуация. Там местный мер проворовался.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:39

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642534/
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі — Порошенко.

Перший, прошу не вказувати на мене як всепропальщика. Сам гарант каже що все пропало.
Треба забивати вікна дошками, як то кажуть бути попереду тренду. :D

На алюминиевый профиль чем доски лучше крепить? Гвоздями рука не поднимется.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:39

  zzzzzz написав:Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.

ты еще не устал от этого бесконечного робингудизма, направленного в пустоту?
зря прикипаешь к форуму. оторвёшься от реальности, как приезжий макс.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:40

  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.


Все буде ок. Дадуть вілкулу по попі
.
Всім процвітання!
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