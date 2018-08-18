Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/ У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.
Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей. Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.
Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.
Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.
Жируют на печерских холмах.
В Смеле такая же ситуация. Там местный мер проворовался.
На Печерских холмах следы от пуль на здании завода Арсенал еще не заштукатурили и пушечка стоит, готовая к работе. Трудовой народ помнит как одних буржуев прогоняли. Достаточно только искры.
_Mykola_ написав:Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо. А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!
И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае? 1. Выковыривали новые штробы и переделывали? 2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?
Не все так однозначно.
Если заказчик лох и профан, что нанял де*** и не смог проверить все нюансы, то причем тут фасад дома, соседи и прочие нюансы. Пусть терпит и исправляет за свой счет/время и тп.
"Доброго дня!У ЖК Нивки-Парк площа 1к.квартір від 33,17 кв.м до 50,36 кв.м,, базова вартість квадратного метра 1 кімнатних квартир, на сьогодні від 25 000 грн. до 31 500 і залежить від багатьох факторів (термін здачі будинку, видові характеристики квартири, площа квартир, планування , наявність ремонту). На даний момент, в продажу 4 черги. Будинок №3 (2 черга): завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Будинок №4 (3 черга): завершення будівництва - I квартал 2019 року. Будинку №5, завершення будівництва - IV квартал 2019 року. Будинок №6 (6 черга): завершення будівництва - I квартал 2020. Будинок №7: завершення будівництва - IV квартал 2020 року. Квартири є в наявності в 6 будинках. ...."
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/ У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.
Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей. Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.
Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.
Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.
Ага, а в Донецке такой "Муравьев" сейчас сидит и высматривает, когда ему на Киев выдвигаться.
Макс, я смотрю Вы тоже историей увлекаетесь Если проводить аналогии и экстраполировать 1918-1920 на сегодняшний день, может стоит прикупить где-то хатынку в Львовской области и прописаться. Так сказать получить на дурняк аусвайс с двуглавым польским орлом в перспективе. Если что это не призывы а клуб историков реконструкторов.
Xenon Вот ВЫ такой весь из себя во всем разбирающийся, этакий гигант мысли, а ВЫ знаете ВСЕ ньюансы закладки штроб под кондиционеры??? Просто так говорить, легко, это как покупать на минимуме, продавать на максимуме, все такие умные... постфактум.
Хомякоид написав: Макс, я смотрю Вы тоже историей увлекаетесь Если проводить аналогии и экстраполировать 1918-1920 на сегодняшний день, может стоит прикупить где-то хатынку в Львовской области и прописаться. Так сказать получить на дурняк аусвайс с двуглавым польским орлом в перспективе. Если что это не призывы а клуб историков реконструкторов.
+1 А лучше в Ужгороде, там выбор стран больше, и бежать закордон ближе.
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/ У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.
Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей. Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.
Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.
Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.
Ага, а в Донецке такой "Муравьев" сейчас сидит и высматривает, когда ему на Киев выдвигаться.
Макс, я смотрю Вы тоже историей увлекаетесь Если проводить аналогии и экстраполировать 1918-1920 на сегодняшний день, может стоит прикупить где-то хатынку в Львовской области и прописаться. Так сказать получить на дурняк аусвайс с двуглавым польским орлом в перспективе. Если что это не призывы а клуб историков реконструкторов.
zzzzzz написав:Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.
ты еще не устал от этого бесконечного робингудизма, направленного в пустоту? зря прикипаешь к форуму. оторвёшься от реальности, как приезжий макс.
Надеюсь от реальности не оторвусь. А если такое случиться думаю ты мне первым об этом скажешь )) В данный момент на форуме есть люди которых мне интересно читать. Да и вряд ли я когда то наберусь таким колвом знаний как они, у них многие годы на это ушли.