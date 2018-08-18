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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2684268526862687

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:42

  zzzzzz написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.

Жируют на печерских холмах.

В Смеле такая же ситуация. Там местный мер проворовался.

На Печерских холмах следы от пуль на здании завода Арсенал еще не заштукатурили и пушечка стоит, готовая к работе. Трудовой народ помнит как одних буржуев прогоняли. Достаточно только искры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:43

  _Mykola_ написав:Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.
А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!

И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?
1. Выковыривали новые штробы и переделывали?
2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?

Не все так однозначно.

Если заказчик лох и профан, что нанял де*** и не смог проверить все нюансы, то причем тут фасад дома, соседи и прочие нюансы.
Пусть терпит и исправляет за свой счет/время и тп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тицьнув на банер. Нивки парк па 19.

Відповідь менеджера

"Доброго дня!У ЖК Нивки-Парк площа 1к.квартір від 33,17 кв.м до 50,36 кв.м,, базова вартість квадратного метра 1 кімнатних квартир, на сьогодні від 25 000 грн. до 31 500 і залежить від багатьох факторів (термін здачі будинку, видові характеристики квартири, площа квартир, планування , наявність ремонту).
На даний момент, в продажу 4 черги. Будинок №3 (2 черга): завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Будинок №4 (3 черга): завершення будівництва - I квартал 2019 року. Будинку №5, завершення будівництва - IV квартал 2019 року. Будинок №6 (6 черга): завершення будівництва - I квартал 2020. Будинок №7: завершення будівництва - IV квартал 2020 року.
Квартири є в наявності в 6 будинках.
...."


Нивки парк по 31.5 кгрн....... п.ц.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:48

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.

Ага, а в Донецке такой "Муравьев" сейчас сидит и высматривает, когда ему на Киев выдвигаться.


Макс, я смотрю Вы тоже историей увлекаетесь :D
Если проводить аналогии и экстраполировать 1918-1920 на сегодняшний день, может стоит прикупить где-то хатынку в Львовской области и прописаться. :D
Так сказать получить на дурняк аусвайс с двуглавым польским орлом в перспективе. :D
Если что это не призывы а клуб историков реконструкторов.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:49

Xenon
Вот ВЫ такой весь из себя во всем разбирающийся, этакий гигант мысли, а ВЫ знаете ВСЕ ньюансы закладки штроб под кондиционеры???
Просто так говорить, легко, это как покупать на минимуме, продавать на максимуме, все такие умные... постфактум. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:52

  Хомякоид написав: Макс, я смотрю Вы тоже историей увлекаетесь :D
Если проводить аналогии и экстраполировать 1918-1920 на сегодняшний день, может стоит прикупить где-то хатынку в Львовской области и прописаться. :D
Так сказать получить на дурняк аусвайс с двуглавым польским орлом в перспективе. :D
Если что это не призывы а клуб историков реконструкторов.

+1 А лучше в Ужгороде, там выбор стран больше, и бежать закордон ближе. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:54

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.

Ага, а в Донецке такой "Муравьев" сейчас сидит и высматривает, когда ему на Киев выдвигаться.


Макс, я смотрю Вы тоже историей увлекаетесь :D
Если проводить аналогии и экстраполировать 1918-1920 на сегодняшний день, может стоит прикупить где-то хатынку в Львовской области и прописаться. :D
Так сказать получить на дурняк аусвайс с двуглавым польским орлом в перспективе. :D
Если что это не призывы а клуб историков реконструкторов.


Краще Чабани злити.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:57

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/12/642534/
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі — Порошенко.

Перший, прошу не вказувати на мене як всепропальщика. Сам гарант каже що все пропало.
Треба забивати вікна дошками, як то кажуть бути попереду тренду. :D

На алюминиевый профиль чем доски лучше крепить? Гвоздями рука не поднимется.

Гвозди и ПВА - каменный век.
Сейчас модно вырывать профили с корнем и закладывать проем кирпичной кладкой
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Краще Чабани злити.

Ні, навкруги Чабанів розруха та дике поле, вікна забиті дошками, топлять буржуйками, а у Чабанах парадіз!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:05

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Он в касте тех кто легко поддается влиянию. Если от власти будет прямой мессенд - перед законом все равны и за свои деяния всегда нужно отвечать. То такие персонажи будут отвечать. Но власть не просто создала беззаконие в стране , она возглавила это движение и оседлала все потоки.

ты еще не устал от этого бесконечного робингудизма, направленного в пустоту?
зря прикипаешь к форуму. оторвёшься от реальности, как приезжий макс.

Надеюсь от реальности не оторвусь. А если такое случиться думаю ты мне первым об этом скажешь ))
В данный момент на форуме есть люди которых мне интересно читать. Да и вряд ли я когда то наберусь таким колвом знаний как они, у них многие годы на это ушли.
Живите своим умом!
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