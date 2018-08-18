Макс, реальный пример из жизни, новострой, люди делают ремонт, ПЕРЕД штукатуркой заказывают на одной из киевских фирм по установке кондиционеров закладки штроб, ну как вы любите, внутри и все такое, приезжают "кондиционерщики", режут штробы, закладывают в них трубки, провода, обматывают изоляцией, ну "типа" как и надо.А потом когда уже сделана ЧИСТОВАЯ отделка, поклеены там обойчики и все такое, заказывают установку кондиционеров, привозят кондиционеры, и тут установщики которые приехали, ох...т, потому, что ОБЕ медные трубки просто обернуты ОДНИМ теплоизолятором, а в ИНСТРУКЦИИ по установке четко указано, что КАЖДАЯ трубка ДОЛЖНА БЫТЬ теплоизолирована ОТДЕЛЬНО (иначе теплоэффективность кондиционера падает в РАЗЫ!), дело усложняется тем, что ставят так называемые "воздушные тепловые насосы" которые используются и для отопления!И, что бы ЛИЧНО делали в таком случае?1. Выковыривали новые штробы и переделывали?2. Плюнули на всю эстетику, и сделали все по фасаду максимально аккуратно?Не все так однозначно.