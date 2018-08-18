Додано: Пон 12 лис, 2018 18:13

_Mykola_ написав: Xenon

Вот ВЫ такой весь из себя во всем разбирающийся, этакий гигант мысли, а ВЫ знаете ВСЕ ньюансы закладки штроб под кондиционеры???

Просто так говорить, легко, это как покупать на минимуме, продавать на максимуме, все такие умные... постфактум. Вот ВЫ такой весь из себя во всем разбирающийся, этакий гигант мысли, а ВЫ знаете ВСЕ ньюансы закладки штроб под кондиционеры???Просто так говорить, легко, это как покупать на минимуме, продавать на максимуме, все такие умные... постфактум.

конечно не знаю, и у меня были подобные "влеты" при ремонте, и чего - переделывал за свой счет и эти ошибки не пытался оправдать тем что нужно было "нагадить" на общие нормы.ПыСы - подобные высказывания как у Вас, мне напоминают высказывания оленей, которые паркуют свои авто на поворотах, пеш.переходах и прочих не положенных для этого местах (получая в ответ спущенные колеса, и наклейки на лобовое); и заявляют потом "а где мне ставить свое авто!?" (твое авто, твоя проблема , если что)