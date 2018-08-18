Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Xenon Вот ВЫ такой весь из себя во всем разбирающийся, этакий гигант мысли, а ВЫ знаете ВСЕ ньюансы закладки штроб под кондиционеры??? Просто так говорить, легко, это как покупать на минимуме, продавать на максимуме, все такие умные... постфактум.
конечно не знаю, и у меня были подобные "влеты" при ремонте, и чего - переделывал за свой счет и эти ошибки не пытался оправдать тем что нужно было "нагадить" на общие нормы.
ПыСы - подобные высказывания как у Вас, мне напоминают высказывания оленей, которые паркуют свои авто на поворотах, пеш.переходах и прочих не положенных для этого местах (получая в ответ спущенные колеса, и наклейки на лобовое); и заявляют потом "а где мне ставить свое авто!?" (твое авто, твоя проблема , если что)
_Mykola_ написав:Xenon Ггг, правила парковки не нарушаю, если че.
ну а чем парковка на повороте, хуже чем трассы по фасаду ? ктото трассы по фасаду, ктото балкон с выносом, ктото тамбур на пол этажа пристроил, ктото мусор просто за дверь выставляет чтоб дома не воняло, ктото спутниковую тарелку прилепил где захотел, ктото на евробlяxах ездить хочет .... воттак и живем
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/ У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.
Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей. Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.
Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.
Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.
Все буде ок. Дадуть вілкулу по попі .
Лучше в попу забить пятнадцатисантиметровый. Обоим. И сынуле тоже. Забыл как губером бюджет области на строительстве окружной на 1.8млрд. сделал.
Первый написав:Тицьнув на банер. Нивки парк па 19.
Відповідь менеджера
"Доброго дня!У ЖК Нивки-Парк площа 1к.квартір від 33,17 кв.м до 50,36 кв.м,, базова вартість квадратного метра 1 кімнатних квартир, на сьогодні від 25 000 грн. до 31 500 і залежить від багатьох факторів (термін здачі будинку, видові характеристики квартири, площа квартир, планування , наявність ремонту). На даний момент, в продажу 4 черги. Будинок №3 (2 черга): завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Будинок №4 (3 черга): завершення будівництва - I квартал 2019 року. Будинку №5, завершення будівництва - IV квартал 2019 року. Будинок №6 (6 черга): завершення будівництва - I квартал 2020. Будинок №7: завершення будівництва - IV квартал 2020 року. Квартири є в наявності в 6 будинках. ...."
Нивки парк по 31.5 кгрн....... п.ц.
И это незаконная стройка к тому же...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Первый написав:Тицьнув на банер. Нивки парк па 19.
Відповідь менеджера
"Доброго дня!У ЖК Нивки-Парк площа 1к.квартір від 33,17 кв.м до 50,36 кв.м,, базова вартість квадратного метра 1 кімнатних квартир, на сьогодні від 25 000 грн. до 31 500 і залежить від багатьох факторів (термін здачі будинку, видові характеристики квартири, площа квартир, планування , наявність ремонту). На даний момент, в продажу 4 черги. Будинок №3 (2 черга): завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Будинок №4 (3 черга): завершення будівництва - I квартал 2019 року. Будинку №5, завершення будівництва - IV квартал 2019 року. Будинок №6 (6 черга): завершення будівництва - I квартал 2020. Будинок №7: завершення будівництва - IV квартал 2020 року. Квартири є в наявності в 6 будинках. ...."
Нивки парк по 31.5 кгрн....... п.ц.
Осталось еще гривню ревальвировать и цены приблизятся к далекому 2008 году)
Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/ У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.
Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей. Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.
Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.
Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.
Все буде ок. Дадуть вілкулу по попі .
Лучше в попу забить пятнадцатисантиметровый. Обоим. И сынуле тоже. Забыл как губером бюджет области на строительстве окружной на 1.8млрд. сделал.
а сынуля то в тренде, и бороденку отпустил типа бывалый
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Пять компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тыс. грн при средней по отрасли 15 тыс. грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков на сайте в понедельник по результатам анализа строительной отрасли.
Возглавил "антирейтинг" ООО "Спецбуд-плюс" – 4,1 тыс. грн, за ним расположились "Интербудтоннель" – 5,5 тыс. грн, "Эридон буд" – 6,6 тыс. грн, "Строительная компания "Завод железобетонных конструкций №1" – 7,3 тыс. грн, отмечает ведомство.