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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2685268626872688

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:13

  _Mykola_ написав:Xenon
Вот ВЫ такой весь из себя во всем разбирающийся, этакий гигант мысли, а ВЫ знаете ВСЕ ньюансы закладки штроб под кондиционеры???
Просто так говорить, легко, это как покупать на минимуме, продавать на максимуме, все такие умные... постфактум. ;)

конечно не знаю, и у меня были подобные "влеты" при ремонте, и чего - переделывал за свой счет и эти ошибки не пытался оправдать тем что нужно было "нагадить" на общие нормы.

ПыСы - подобные высказывания как у Вас, мне напоминают высказывания оленей, которые паркуют свои авто на поворотах, пеш.переходах и прочих не положенных для этого местах (получая в ответ спущенные колеса, и наклейки на лобовое); и заявляют потом "а где мне ставить свое авто!?" (твое авто, твоя проблема , если что)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:15

Xenon
Ггг, правила парковки не нарушаю, если че. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:20

  _Mykola_ написав:Xenon
Ггг, правила парковки не нарушаю, если че. :lol:

ну а чем парковка на повороте, хуже чем трассы по фасаду ?
ктото трассы по фасаду,
ктото балкон с выносом,
ктото тамбур на пол этажа пристроил,
ктото мусор просто за дверь выставляет чтоб дома не воняло,
ктото спутниковую тарелку прилепил где захотел,
ктото на евробlяxах ездить хочет
....
воттак и живем
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:46

  _Mykola_ написав:Xenon
Ггг, правила парковки не нарушаю, если че. :lol:

пешеход?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:50

  Прохожий написав:
  _Mykola_ написав:Xenon
Ггг, правила парковки не нарушаю, если че. :lol:

пешеход?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51

  Первый написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.


Все буде ок. Дадуть вілкулу по попі
.

Лучше в попу забить пятнадцатисантиметровый. Обоим. И сынуле тоже. Забыл как губером бюджет области на строительстве окружной на 1.8млрд. сделал.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:00

  Первый написав:Тицьнув на банер. Нивки парк па 19.

Відповідь менеджера

"Доброго дня!У ЖК Нивки-Парк площа 1к.квартір від 33,17 кв.м до 50,36 кв.м,, базова вартість квадратного метра 1 кімнатних квартир, на сьогодні від 25 000 грн. до 31 500 і залежить від багатьох факторів (термін здачі будинку, видові характеристики квартири, площа квартир, планування , наявність ремонту).
На даний момент, в продажу 4 черги. Будинок №3 (2 черга): завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Будинок №4 (3 черга): завершення будівництва - I квартал 2019 року. Будинку №5, завершення будівництва - IV квартал 2019 року. Будинок №6 (6 черга): завершення будівництва - I квартал 2020. Будинок №7: завершення будівництва - IV квартал 2020 року.
Квартири є в наявності в 6 будинках.
...."


Нивки парк по 31.5 кгрн....... п.ц.


И это незаконная стройка к тому же...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:01

  Первый написав:Тицьнув на банер. Нивки парк па 19.

Відповідь менеджера

"Доброго дня!У ЖК Нивки-Парк площа 1к.квартір від 33,17 кв.м до 50,36 кв.м,, базова вартість квадратного метра 1 кімнатних квартир, на сьогодні від 25 000 грн. до 31 500 і залежить від багатьох факторів (термін здачі будинку, видові характеристики квартири, площа квартир, планування , наявність ремонту).
На даний момент, в продажу 4 черги. Будинок №3 (2 черга): завершення будівництва - IV квартал 2018 року. Будинок №4 (3 черга): завершення будівництва - I квартал 2019 року. Будинку №5, завершення будівництва - IV квартал 2019 року. Будинок №6 (6 черга): завершення будівництва - I квартал 2020. Будинок №7: завершення будівництва - IV квартал 2020 року.
Квартири є в наявності в 6 будинках.
...."


Нивки парк по 31.5 кгрн....... п.ц.

Осталось еще гривню ревальвировать и цены приблизятся к далекому 2008 году)
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:12

  барабашов написав:
  Первый написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.


Все буде ок. Дадуть вілкулу по попі
.

Лучше в попу забить пятнадцатисантиметровый. Обоим. И сынуле тоже. Забыл как губером бюджет области на строительстве окружной на 1.8млрд. сделал.

а сынуля то в тренде, и бороденку отпустил типа бывалый :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:37

Пять компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тыс. грн при средней по отрасли 15 тыс. грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков на сайте в понедельник по результатам анализа строительной отрасли.

Возглавил "антирейтинг" ООО "Спецбуд-плюс" – 4,1 тыс. грн, за ним расположились "Интербудтоннель" – 5,5 тыс. грн, "Эридон буд" – 6,6 тыс. грн, "Строительная компания "Завод железобетонных конструкций №1" – 7,3 тыс. грн, отмечает ведомство.


Спецбуд-плюс связан с Укрбудом
Живите своим умом!
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