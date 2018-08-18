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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2685268626872688

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:12

  барабашов написав:
  Первый написав:
  Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/12/7197956/
У Кривому Розі газовий бунт – люди запалили шини.

Ситуація нагадує 1918 рік. Був такий собі гетьман Скоропадський в Києві, а навколо звичайні селяни в яких тільки відбирали засоби харчування та не вважали за людей.
Зараз також столиця жирує а звичайні мешканці повинні мерзнути в будинках.

Хто не памятає чим все це закінчилось нагадаю, влада в столиці в 1918-1920 змінювалась близько десяти разів.

Жуємо попкорн та дивимось чим даний цирк закінчиться.


Все буде ок. Дадуть вілкулу по попі
.

Лучше в попу забить пятнадцатисантиметровый. Обоим. И сынуле тоже. Забыл как губером бюджет области на строительстве окружной на 1.8млрд. сделал.

а сынуля то в тренде, и бороденку отпустил типа бывалый :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:22

  J_P написав:
  airmax78 написав:Вчера был на ул. Калнышевского.
.... Это че, в самом деле народу западло проштробить эти два метра во внутренней кладке из пенобетона, вместо того, чтобы оставлять эти сопли на фасаде?

Сразу видно, Макс, что вы не сделали еще ни одного ремонта. Открою страшную тайну: 99% кондиционерщиков штроблением не занимаются.
И еще одна тайна: в случае ремонта "сам себе прораб" - о кондеях вспоминают и вешают в последнюю очередь (после обоев).


это не правда.
я не знаю ни одних кондиционерщиков которые б не делали штробление.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:37

Пять компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тыс. грн при средней по отрасли 15 тыс. грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков на сайте в понедельник по результатам анализа строительной отрасли.

Возглавил "антирейтинг" ООО "Спецбуд-плюс" – 4,1 тыс. грн, за ним расположились "Интербудтоннель" – 5,5 тыс. грн, "Эридон буд" – 6,6 тыс. грн, "Строительная компания "Завод железобетонных конструкций №1" – 7,3 тыс. грн, отмечает ведомство.


Спецбуд-плюс связан с Укрбудом
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:29

  Первый написав:УА, вано, і особливо долярчик видихніть. Здається пронесло. Закон на Вашій стороні іпаште фасади. Закон на Вашій стороні!!!!


https://buh.ligazakon.net/novosti-bukhg ... yny?systBN

Ух. Выдохнул.
Могу и дальше заниматься быыдлолордизмом положив на всех болт.

ПС Раздули тему фреонопровода до вселенских масштабов.
При ремонтах в киевских новостроях есть правило, максимально экономить на закладываемых в стены коммуникациях.
Так как после финальной отделки, их нифига не видно. И на цену при продаже это не влияет никак.
Кондиционерщики были явно самые дешевые. Какой должен быть результат?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Канаде обвалилась недвига... но после многолетнего роста
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:В Канаде обвалилась недвига... но после многолетнего роста

Маякните, когда начнется обвал в Европе
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нефть дешевеет, по идее через пару недель бензин должен подешеветь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:59

  Оранжевый-хит сезона написав:нефть дешевеет, по идее через пару недель бензин должен подешеветь

Газ сегодня некисло рванул вверх, пора готовить санки за дровами? :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:19

  Оранжевый-хит сезона написав:В Канаде обвалилась недвига... но после многолетнего роста


Вот график.
https://ru.investing.com/economic-calen ... -index-223

Индекс цен весь 2018 год сползает понемногу.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:33

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:нефть дешевеет, по идее через пару недель бензин должен подешеветь

Газ сегодня некисло рванул вверх, пора готовить санки за дровами? :wink:


В понедельник фьючерсы на природный газ выросли до максимального уровня приблизительно за четыре года. Прогноз о холодной погоде на большей части территории Соединенных Штатов на следующие две недели повысили прогноз о спросе на печное топливо.По данным Минэнерго США общий объем природного газа в хранилищах США на данный момент составляет 3,208 трлн куб. футов, что является самым низким показателем для этого времени года за последние 15 лет.

Последний раз такой низкий объем запасов газа был зафиксирован в первую неделю ноября 2003 года.
Живите своим умом!
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