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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2687268826892690>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:20

  kingkongovets написав:вид из челси, из тетриса аналогичный
жд пути в прямой видимости
шо на это скажет уважаемый первый?)



Зображення

Мне нравится вид, там не только жд, да и что плохого в виде на жд, если звук не мешает?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:26

  Kostia написав:Мне нравится вид, там не только жд, да и что плохого в виде на жд, если звук не мешает?)

как он может не мешать?
там 6 путей (вроде), представьте шо одновременно идут два длиннющих товарняка, ночью
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:37

kingkongovets

В РТ цей вид передбачав -15 (20%) , від виду на гулівер.

Якщо є гроші, то тре доплатити і взяти з правильним видом.

Зи. Як не парадоксально, але в тетрісі з середніх поверхів вид кращий - не так видно жд.

Фотка супер. Гарно ілюструє чому мені не подобаються новобудови на малевича/короленківській:-) відмічено стрілочкою приблизне розташування.
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:39

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Мне нравится вид, там не только жд, да и что плохого в виде на жд, если звук не мешает?)

как он может не мешать?
там 6 путей (вроде), представьте шо одновременно идут два длиннющих товарняка, ночью

Имхо, жд мешает в разы меньше чем та же Васильковская, Антоновича, да и расстояние все-таки приличное.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:41

  Первый написав:kingkongovets

В РТ цей вид передбачав -15 (20%) , від виду на гулівер.

Якщо є гроші, то тре доплатити і взяти з правильним видом.


а правильный это на север с видом на стадион?) так то для туристов и понаехов
мне как раз этот, с видом на закат нравится, а вас я упомянул, потому шо вы никогда не упоминали тетрис (да и рт) в контексте близости к жд, хотя к другим жк вы в этом смысле весьма категоричны)

апд:
походу "правильный" как раз на юг - ну ничетак, согласен
но с правильными видами там канешна напряженка
https://www.skypixel.com/photos/tetris-hall
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 13 лис, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:42

  Kostia написав:Имхо, жд мешает в разы меньше чем та же Васильковская, Антоновича, да и расстояние все-таки приличное.


в том то и дело шо это ваше имхо и оно не соответствует действительности)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Kostia написав:Имхо, жд мешает в разы меньше чем та же Васильковская, Антоновича, да и расстояние все-таки приличное.


в том то и дело шо это ваше имхо и оно не соответствует действительности)
Точнее это все субъективно. Я жил вблизи ЖД, и реально через некоторое время оно идёт как фон, который не замечаешь.
А вот к оживленной трассе, особенно если там гасают наперегонки, что авто что мотоциклы, так не получится
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, понятно, что эконом, никаких корзин под кондеры.

Вот поражает меня наш народ. -- все, где жильцу нужно "городить" вентиляцию/охлаждение -- эконом. И принципиальной разницы между "улучшенным экономом" и "экономом чуть похуже" -- нет.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:57

  kingkongovets написав:
  Первый написав:kingkongovets

В РТ цей вид передбачав -15 (20%) , від виду на гулівер.

Якщо є гроші, то тре доплатити і взяти з правильним видом.


а правильный это на север с видом на стадион?) так то для туристов и понаехов
мне как раз этот, с видом на закат нравится, а вас я упомянул, потому шо вы никогда не упоминали тетрис (да и рт) в контексте близости к жд, хотя к другим жк вы в этом смысле весьма категоричны)

Подобався б мені Тетріс, жив би в Тетрісі:-)
Багато разів писав, що перша башта тетрісу чітко в будинок геоса:-)

Кінг Ви не уважні:-)

Зи. Про РТ писав що вид на жд не подобається. І не зважаючи на вищу ціну спочатку вид на гулівер.

Чи чути біля РТ жд?
Ні.


Про категоричність.
Я категоричний щодо жд: віфлиємскай, кгс на березі кладбища тваринок, і нових жк на правому березі малевича. Правий берег малевича відмічено стрілочкою. Також на правому березі малевича розташований якийсь жк від оболонь чогось там.
Що не так?

Правильний вид у двухи РТ. З квартири вид від бесарабки до костьола. :lol:
Востаннє редагувалось Первый в Вів 13 лис, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:57

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
  Kostia написав:Имхо, жд мешает в разы меньше чем та же Васильковская, Антоновича, да и расстояние все-таки приличное.


в том то и дело шо это ваше имхо и оно не соответствует действительности)
Точнее это все субъективно. Я жил вблизи ЖД, и реально через некоторое время оно идёт как фон, который не замечаешь.
А вот к оживленной трассе, особенно если там гасают наперегонки, что авто что мотоциклы, так не получится


атноновича и б васильковская хоть и оживленные, но там светофоры каждые 100 метров и особо там не погоняешь, в отличии от дружбы народов, героев сталинграда, или брест-литовского
а вот гул товарняков по ночам - уууу
жил, знаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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