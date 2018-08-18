Мне нравится вид, там не только жд, да и что плохого в виде на жд, если звук не мешает?)
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:20
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:26
как он может не мешать?
там 6 путей (вроде), представьте шо одновременно идут два длиннющих товарняка, ночью
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:37
kingkongovets
В РТ цей вид передбачав -15 (20%) , від виду на гулівер.
Якщо є гроші, то тре доплатити і взяти з правильним видом.
Зи. Як не парадоксально, але в тетрісі з середніх поверхів вид кращий - не так видно жд.
Фотка супер. Гарно ілюструє чому мені не подобаються новобудови на малевича/короленківській:-) відмічено стрілочкою приблизне розташування.
Всім процвітання!
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:39
Имхо, жд мешает в разы меньше чем та же Васильковская, Антоновича, да и расстояние все-таки приличное.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:41
а правильный это на север с видом на стадион?) так то для туристов и понаехов
мне как раз этот, с видом на закат нравится, а вас я упомянул, потому шо вы никогда не упоминали тетрис (да и рт) в контексте близости к жд, хотя к другим жк вы в этом смысле весьма категоричны)
апд:
походу "правильный" как раз на юг - ну ничетак, согласен
но с правильными видами там канешна напряженка
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 13 лис, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:42
в том то и дело шо это ваше имхо и оно не соответствует действительности)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Точнее это все субъективно. Я жил вблизи ЖД, и реально через некоторое время оно идёт как фон, который не замечаешь.
А вот к оживленной трассе, особенно если там гасают наперегонки, что авто что мотоциклы, так не получится
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:57
Подобався б мені Тетріс, жив би в Тетрісі:-)
Багато разів писав, що перша башта тетрісу чітко в будинок геоса:-)
Кінг Ви не уважні:-)
Зи. Про РТ писав що вид на жд не подобається. І не зважаючи на вищу ціну спочатку вид на гулівер.
Чи чути біля РТ жд?
Ні.
Про категоричність.
Я категоричний щодо жд: віфлиємскай, кгс на березі кладбища тваринок, і нових жк на правому березі малевича. Правий берег малевича відмічено стрілочкою. Також на правому березі малевича розташований якийсь жк від оболонь чогось там.
Що не так?
Правильний вид у двухи РТ. З квартири вид від бесарабки до костьола.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 13 лис, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:57
атноновича и б васильковская хоть и оживленные, но там светофоры каждые 100 метров и особо там не погоняешь, в отличии от дружбы народов, героев сталинграда, или брест-литовского
а вот гул товарняков по ночам - уууу
жил, знаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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