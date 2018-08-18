RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2687268826892690

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:59

  Первый написав:Чи чути біля РТ жд?
Ні.



возле рт внизу - не слышно, а на тех этажах, которые выше уровня близлежащих домов?
думаю слышно прекрасно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 05.06.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:11

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Чи чути біля РТ жд?
Ні.



возле рт внизу - не слышно, а на тех этажах, которые выше уровня близлежащих домов?
думаю слышно прекрасно


:-)

Думать полезно.

Хтось чув про проблеми в ЦП чи БФ з жд? Ніхто. Чому вони повинні бути в РТ з Тетрісом?

Питання лише виду з вікна.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13532
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:15

  Первый написав:Думать полезно.

Хтось чув про проблеми в ЦП чи БФ з жд? Ніхто. Чому вони повинні бути в РТ з Тетрісом?

Питання лише виду з вікна.


полезно, ага - цп и бф практически полностью заэкранированы от железки совкошлаком на антоновича и б васильковской
хотя справедливости ради - о проблемах с жд на малевича мы тоже слышим исключительно от вас)
хотя в тех домах есть квартиры и не на жд)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 05.06.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:20

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Думать полезно.

Хтось чув про проблеми в ЦП чи БФ з жд? Ніхто. Чому вони повинні бути в РТ з Тетрісом?

Питання лише виду з вікна.


полезно, ага - цп и бф практически полностью заэкранированы совкошлаком на антоновича и б васильковской
хотя справедливости ради - о проблемах с жд на малевича мы тоже слышим исключительно от вас)
хотя в тех домах есть квартиры и не на жд)


Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...
Одна радість залишилася - коли мию підлогу в бц олімпійський, дивлюся на цю всю красоту в нічному сяйві, і згадую як ходив пити каву в ОП тетріса і крутив носом від 1к па 1800 за квадрат...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13532
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:28

  Первый написав:Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...


такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 05.06.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:31

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Имхо, жд мешает в разы меньше чем та же Васильковская, Антоновича, да и расстояние все-таки приличное.


в том то и дело шо это ваше имхо и оно не соответствует действительности)

Не будьте так категорично, ваше Имхо такое же как и любого человека)
Kostia
 
Повідомлень: 785
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:34

  Kostia написав:Не будьте так категорично, ваше Имхо такое же как и любого человека)


я вырос на красноармейской, сейчас эту квартиру сдают мои родители и жил на героев сталинграда, слушая шум петровского моста и вой мотоциклов и стритрейсеров по ночам - знаю о чем говорю
а вы?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 05.06.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...


такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают

Каждый однажды приходит к такому выводу. Поэтому я не обижался, когда вы мне закидывали про жизнь на съемной квартире. Весь вопрос только в том: живешь ты в съемной квартире вынужденно или сам выбираешь так жить. И что за съемная квартира. Если такая чудесная компактная сталинка, как у меня на Багговутовской - то это просто грейт сакцесс.
airmax78
 
Повідомлень: 26744
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2966 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:40

  airmax78 написав:Каждый однажды приходит к такому выводу. Поэтому я не обижался, когда вы мне закидывали про жизнь на съемной квартире. Весь вопрос только в том: живешь ты в съемной квартире вынужденно или сам выбираешь так жить. И что за съемная квартира. Если такая чудесная компактная сталинка, как у меня на Багговутовской - то это просто грейт сакцесс.


да нет, это имеет смысл только если вы имеете пассивный доход, позволяющий оплачивать аренду
в противном случае очень велик шанс однажды оказаться на улице в случае форсмажорного кассового разрыва
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 05.06.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:42

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Канаде обвалилась недвига... но после многолетнего роста

Вот график.
https://ru.investing.com/economic-calen ... -index-223
Индекс цен весь 2018 год сползает понемногу.

Там вроде другое немного другое написано:
"Индекс цен на новое жилье (NHPI) измеряет изменение цен на новое жилье."
Т.е. это график изменения не абсолютной цены недвижимости, а тенденций - на сколько увеличивается она или уменьшается. (Это как скорость и ускорение)
К тому же, если смотреть на весь 2018 год, то флуктуации от -0,2% до +0,1% как-то не совместимы с понятием "обвал" )))) Стагнация - да...
J_P
 
Повідомлень: 598
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2687268826892690
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1188, 1189, 1190
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11890 2106669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 09:28
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14107)
13.11.2018 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.