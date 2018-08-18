Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35

kingkongovets написав: Первый написав: Це фантомні болі...

Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.

Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...

Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.

Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія... Це фантомні болі...Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...



такая же фигня)

я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние

а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают такая же фигня), при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныниеа ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают

Каждый однажды приходит к такому выводу. Поэтому я не обижался, когда вы мне закидывали про жизнь на съемной квартире. Весь вопрос только в том: живешь ты в съемной квартире вынужденно или сам выбираешь так жить. И что за съемная квартира. Если такая чудесная компактная сталинка, как у меня на Багговутовской - то это просто грейт сакцесс.