возле рт внизу - не слышно, а на тех этажах, которые выше уровня близлежащих домов?
думаю слышно прекрасно
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:59
возле рт внизу - не слышно, а на тех этажах, которые выше уровня близлежащих домов?
думаю слышно прекрасно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:11
Думать полезно.
Хтось чув про проблеми в ЦП чи БФ з жд? Ніхто. Чому вони повинні бути в РТ з Тетрісом?
Питання лише виду з вікна.
Всім процвітання!
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:15
полезно, ага - цп и бф практически полностью заэкранированы от железки совкошлаком на антоновича и б васильковской
хотя справедливости ради - о проблемах с жд на малевича мы тоже слышим исключительно от вас)
хотя в тех домах есть квартиры и не на жд)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:20
Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...
Одна радість залишилася - коли мию підлогу в бц олімпійський, дивлюся на цю всю красоту в нічному сяйві, і згадую як ходив пити каву в ОП тетріса і крутив носом від 1к па 1800 за квадрат...
Всім процвітання!
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:28
такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:31
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:34
я вырос на красноармейской, сейчас эту квартиру сдают мои родители и жил на героев сталинграда, слушая шум петровского моста и вой мотоциклов и стритрейсеров по ночам - знаю о чем говорю
а вы?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:35
Каждый однажды приходит к такому выводу. Поэтому я не обижался, когда вы мне закидывали про жизнь на съемной квартире. Весь вопрос только в том: живешь ты в съемной квартире вынужденно или сам выбираешь так жить. И что за съемная квартира. Если такая чудесная компактная сталинка, как у меня на Багговутовской - то это просто грейт сакцесс.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:40
да нет, это имеет смысл только если вы имеете пассивный доход, позволяющий оплачивать аренду
в противном случае очень велик шанс однажды оказаться на улице в случае форсмажорного кассового разрыва
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:42
Там вроде другое немного другое написано:
"Индекс цен на новое жилье (NHPI) измеряет изменение цен на новое жилье."
Т.е. это график изменения не абсолютной цены недвижимости, а тенденций - на сколько увеличивается она или уменьшается. (Это как скорость и ускорение)
К тому же, если смотреть на весь 2018 год, то флуктуации от -0,2% до +0,1% как-то не совместимы с понятием "обвал" )))) Стагнация - да...
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