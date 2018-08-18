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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:54
J_P я так и написал. медленное сползание , с учетом инфляции ( 2,2-2,7% )
Живите своим умом!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:56
Сегодня в фб много постов от счастливых людей которые живут на ПОХе, некоторые в пробках 2 час простояли,и это время потраченное только на ПОХе
Живите своим умом!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:58
kingkongovets написав: Первый написав:
Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...
такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают
Два раза въезжал в новострой практически первым, оба раза офигивал. Больше не хочу
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:03
hume написав: kingkongovets написав: Первый написав:
Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...
такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают
Два раза въезжал в новострой практически первым, оба раза офигивал. Больше не хочу
А мені запам'яталося романтично. Мікроволновка на стільчику виконувала роль кухні з вбудованою технікою. Матрас на паркетній дошці замість спальні...
Перші гості в форматі фуршету на підвіконні замість застілля....
Ех...
Я б ще раз так зробив, проте всьо, це недосягаємо. Хіба що з цементний заводом або трубою тец в обнімку.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:11
zzzzzz написав:Сегодня в фб много постов от счастливых людей которые живут на ПОХе, некоторые в пробках 2 час простояли,и это время потраченное только на ПОХе
Вчера из аэропорта в Голосеевский район добирался 2 часа.. с 8:20 до 10:20, це капець..
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:14
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С Борисполя или Жулян ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:15
Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав:kingkongovets
В РТ цей вид передбачав -15 (20%) , від виду на гулівер.
Якщо є гроші, то тре доплатити і взяти з правильним видом.
а правильный это на север с видом на стадион?) так то для туристов и понаехов
мне как раз этот, с видом на закат нравится, а вас я упомянул, потому шо вы никогда не упоминали тетрис (да и рт) в контексте близости к жд, хотя к другим жк вы в этом смысле весьма категоричны)
Подобався б мені Тетріс, жив би в Тетрісі:-)
Багато разів писав, що перша башта тетрісу чітко в будинок геоса:-)
Кінг Ви не уважні:-)
Зи. Про РТ писав що вид на жд не подобається. І не зважаючи на вищу ціну спочатку вид на гулівер.
Чи чути біля РТ жд?
Ні.
Про категоричність.
Я категоричний щодо жд: віфлиємскай, кгс на березі кладбища тваринок, і нових жк на правому березі малевича. Правий берег малевича відмічено стрілочкою. Також на правому березі малевича розташований якийсь жк від оболонь чогось там.
Що не так?
Правильний вид у двухи РТ. З квартири вид від бесарабки до костьола.
Да, за 130-135 usd 80 м2 с этим видом от 15 этажа - это суперприобретение. Увы, зассал, ну, правда, был ещё мало информирован
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:16
zzzzzz написав:Alex_V_K_79
С Борисполя или Жулян ?
Борисполь
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:21
zzzzzz написав:J_P
я так и написал. медленное сползание , с учетом инфляции ( 2,2-2,7% )
Да я больше отреагировал на предыдущее сообщение:Оранжевый-хит сезона написав:
В Канаде обвалилась недвига... но после многолетнего роста
А вас поправил относительно формулировки индекса. Но то такЭ.
Гораздо интереснее, что изменения этого индекса (NHPI) четко повторяет график изменения курса USD к CAD с лагом около 9-12 месяцев.
Почти как у нас: гривна стоит/укрепляется,- недвига в рост. Гривна начинает плавно падать - стагнация....
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:22
kingkongovets написав: Kostia написав:
Не будьте так категорично, ваше Имхо такое же как и любого человека)
я вырос на красноармейской, сейчас эту квартиру сдают мои родители и жил на героев сталинграда, слушая шум петровского моста и вой мотоциклов и стритрейсеров по ночам - знаю о чем говорю
а вы?)
Вырос в доме на оживленной улице за которой жд с большим кол-во полос чем та что возле вас. Машины намного больше досаждали
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