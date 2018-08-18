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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2689269026912692>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:54

J_P я так и написал. медленное сползание , с учетом инфляции ( 2,2-2,7% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:56

Сегодня в фб много постов от счастливых людей которые живут на ПОХе, некоторые в пробках 2 час простояли,и это время потраченное только на ПОХе
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:58

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...


такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают

Два раза въезжал в новострой практически первым, оба раза офигивал. Больше не хочу
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:03

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...


такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают

Два раза въезжал в новострой практически первым, оба раза офигивал. Больше не хочу


А мені запам'яталося романтично. Мікроволновка на стільчику виконувала роль кухні з вбудованою технікою. Матрас на паркетній дошці замість спальні...

Перші гості в форматі фуршету на підвіконні замість застілля....
Ех...

Я б ще раз так зробив, проте всьо, це недосягаємо. Хіба що з цементний заводом або трубою тец в обнімку.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Сегодня в фб много постов от счастливых людей которые живут на ПОХе, некоторые в пробках 2 час простояли,и это время потраченное только на ПОХе
Вчера из аэропорта в Голосеевский район добирался 2 часа.. с 8:20 до 10:20, це капець..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:14

Alex_V_K_79
С Борисполя или Жулян ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:kingkongovets

В РТ цей вид передбачав -15 (20%) , від виду на гулівер.

Якщо є гроші, то тре доплатити і взяти з правильним видом.


а правильный это на север с видом на стадион?) так то для туристов и понаехов
мне как раз этот, с видом на закат нравится, а вас я упомянул, потому шо вы никогда не упоминали тетрис (да и рт) в контексте близости к жд, хотя к другим жк вы в этом смысле весьма категоричны)

Подобався б мені Тетріс, жив би в Тетрісі:-)
Багато разів писав, що перша башта тетрісу чітко в будинок геоса:-)

Кінг Ви не уважні:-)

Зи. Про РТ писав що вид на жд не подобається. І не зважаючи на вищу ціну спочатку вид на гулівер.

Чи чути біля РТ жд?
Ні.


Про категоричність.
Я категоричний щодо жд: віфлиємскай, кгс на березі кладбища тваринок, і нових жк на правому березі малевича. Правий берег малевича відмічено стрілочкою. Також на правому березі малевича розташований якийсь жк від оболонь чогось там.
Що не так?

Правильний вид у двухи РТ. З квартири вид від бесарабки до костьола.
Да, за 130-135 usd 80 м2 с этим видом от 15 этажа - это суперприобретение. Увы, зассал, ну, правда, был ещё мало информирован :(..

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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Alex_V_K_79
С Борисполя или Жулян ?
Борисполь

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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:21

  zzzzzz написав:J_P я так и написал. медленное сползание , с учетом инфляции ( 2,2-2,7% )

Да я больше отреагировал на предыдущее сообщение:
Оранжевый-хит сезона написав:
В Канаде обвалилась недвига... но после многолетнего роста
А вас поправил относительно формулировки индекса. Но то такЭ.
Гораздо интереснее, что изменения этого индекса (NHPI) четко повторяет график изменения курса USD к CAD с лагом около 9-12 месяцев.
Почти как у нас: гривна стоит/укрепляется,- недвига в рост. Гривна начинает плавно падать - стагнация....
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:22

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Не будьте так категорично, ваше Имхо такое же как и любого человека)


я вырос на красноармейской, сейчас эту квартиру сдают мои родители и жил на героев сталинграда, слушая шум петровского моста и вой мотоциклов и стритрейсеров по ночам - знаю о чем говорю
а вы?)

Вырос в доме на оживленной улице за которой жд с большим кол-во полос чем та что возле вас. Машины намного больше досаждали
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