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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2689269026912692

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:32

  Alex_V_K_79 написав:
Первый написав:Правильний вид у двухи РТ. З квартири вид від бесарабки до костьола.
Да, за 130-135 usd 80 м2 с этим видом от 15 этажа - это суперприобретение. Увы, зассал, ну, правда, был ещё мало информирован :(..


РТ - что за ЖК ?
130-135 $ что за цена, или это цена в тыс за квартиру ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Первый написав:Правильний вид у двухи РТ. З квартири вид від бесарабки до костьола.
Да, за 130-135 usd 80 м2 с этим видом от 15 этажа - это суперприобретение. Увы, зассал, ну, правда, был ещё мало информирован :(..


РТ - что за ЖК ?
130-135 $ что за цена, или это цена в тыс за квартиру ?
Роял Тауэр, 130-135 тысяч долларов США за высокие, от 15-го, этажи, двухи Овер 80 м2, с видом на олимпийский, гулливер и др. Это по состоянию на начало осени 2015 г..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:43

  Alex_V_K_79 написав:Роял Тауэр, 130-135 тысяч долларов США за высокие, от 15-го, этажи, двухи Овер 80 м2, с видом на олимпийский, гулливер и др. Это по состоянию на начало осени 2015 г..

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Давайте не вспоминать эту цену. Это боль. С одной стороны - это был самый разгар войны. С другой стороны, то, как стремительно оно отросло, конечно, поражает.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:46

  Alex_V_K_79 написав:Роял Тауэр, 130-135 тысяч долларов США за высокие, от 15-го, этажи, двухи Овер 80 м2, с видом на олимпийский, гулливер и др. Это по состоянию на начало осени 2015 г..

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Не бередите рану...
Тетріс па 1800 1к з видом який любить кінг...
А кардинал па тищі... прям по ціні нивки парку :shock:
Мордор по

Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.
Що раз за Сержика і ко. У них варіанти йдуть в правильному напрямку, були па 50. Стали по 30.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 13 лис, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Роял Тауэр, 130-135 тысяч долларов США за высокие, от 15-го, этажи, двухи Овер 80 м2, с видом на олимпийский, гулливер и др. Это по состоянию на начало осени 2015 г..

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Не бередите рану...
Тетріс па 1800 1к з видом який любить кінг...
А кардинал па тищі... прям по ціні нивки парку :shock:


Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.
Що раз за Сержика і ко. У них варіанти йдуть в правильному напрямку, були па 50. Стали по 30.[/quote]Варианты были, конечно, разные :), и в 16 и в 17-м еще, но РТ, на мой взгляд, был топом.. Ладно, умолкаю, дабы не бередить :)

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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:54

  Kostia написав:Машины намного больше досаждали


Вот дожмут евроб*хер0в, прислушаются к Максу и введут экологический налог, и будет все больше и больше электромобилей, а они не шумные. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:55

А когда Кардинал был по тыще ?

( я не стебусь, я новичек в этом деле просто любопытствую )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:04

  zzzzzz написав:А когда Кардинал был по тыще ?

( я не стебусь, я новичек в этом деле просто любопытствую )

По сравнению с РТ - практически вчера. В начале 2017го.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:08

airmax78
Сейчас там по 60-70 кгрн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

странно, что вы еще не обсудили - https://lb.ua/culture/2018/11/12/412196 ... likte.html

кто-то сквотеров предрекал - ловите.

Но мне больше интересна история успеха очередной талантливой предпринимательницы, которая за 2% от балансной стоимости купила здание, а потом будет вещать на форуме про "купила грязное яблоко, помыла, продала и купила 2 грязных яблока...". Ну и про пользу труда остальным, у кого нет велика и квадрокоптера.
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