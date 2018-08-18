РТ - что за ЖК ?
130-135 $ что за цена, или это цена в тыс за квартиру ?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:32
РТ - что за ЖК ?
130-135 $ что за цена, или это цена в тыс за квартиру ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Роял Тауэр, 130-135 тысяч долларов США за высокие, от 15-го, этажи, двухи Овер 80 м2, с видом на олимпийский, гулливер и др. Это по состоянию на начало осени 2015 г..
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:43
Давайте не вспоминать эту цену. Это боль. С одной стороны - это был самый разгар войны. С другой стороны, то, как стремительно оно отросло, конечно, поражает.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:46
Не бередите рану...
Тетріс па 1800 1к з видом який любить кінг...
А кардинал па тищі... прям по ціні нивки парку
Мордор по
Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.
Що раз за Сержика і ко. У них варіанти йдуть в правильному напрямку, були па 50. Стали по 30.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 13 лис, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бередите рану...
Тетріс па 1800 1к з видом який любить кінг...
А кардинал па тищі... прям по ціні нивки парку
Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.
Що раз за Сержика і ко. У них варіанти йдуть в правильному напрямку, були па 50. Стали по 30.[/quote]Варианты были, конечно, разные , и в 16 и в 17-м еще, но РТ, на мой взгляд, был топом.. Ладно, умолкаю, дабы не бередить
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:54
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:55
А когда Кардинал был по тыще ?
( я не стебусь, я новичек в этом деле просто любопытствую )
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:04
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
странно, что вы еще не обсудили -
кто-то сквотеров предрекал - ловите.
Но мне больше интересна история успеха очередной талантливой предпринимательницы, которая за 2% от балансной стоимости купила здание, а потом будет вещать на форуме про "купила грязное яблоко, помыла, продала и купила 2 грязных яблока...". Ну и про пользу труда остальным, у кого нет велика и квадрокоптера.
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