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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:23
_Mykola_ написав: Kostia написав:
Машины намного больше досаждали
Вот дожмут евроб*хер0в, прислушаются к Максу и введут экологический налог, и будет все больше и больше электромобилей, а они не шумные.
вы прям мои самые сокровенные мечты озвучили)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:26
kingkongovets
Макса в президенты!
Вот тогда заживем как "у европах"
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_Mykola_
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:42
_Mykola_ написав:
Макса в президенты!
один не справится.
пусть первого берёт плюс второго. будут править, как три толстяка
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:48
З сусіднього форума.
Кількість квартир
Зарічний - 2080
Славутич - 1204
Славутич 2 - 476
Рів'єра 1 - 387
Рів'єра 2 - 270
----------------
Всього 4417
Нових шкіл побудовано - 0
Зараз мешканців мікрорайону закріпили за 62ю школою, яка знаходиться у сусідньому мікрорайоні за 2.5 км., і вже є переповненою.
Мені цікаво, про що думають люди з дітьми, які інвестують в це гетто?
Невже про "чудову інфраструктуру"
?
Ну відкриється там пара трійка приватних шкіл та садочків на перших поверхах, але це 100-200 місць, явно недостатньо.
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bond
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:01
bond написав:
Ну відкриється там пара трійка приватних шкіл та садочків на перших поверхах, але це 100-200 місць, явно недостатньо.
Частный садик в Парковых озерах - 10 тыс.грн/мес ( типа максимум )
Живите своим умом!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:06
hume написав: kingkongovets написав: Первый написав:
Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...
такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают
Два раза въезжал в новострой практически первым, оба раза офигивал. Больше не хочу
Да, уже писал об этом.
Первые два года ад адский, потом как правило успокаивается.
Кто-то говорил что для арендаторов это не проблема, но думаю что нужна скидка минимум 10 % что-бы кого-то заманить.
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Хомякоид
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:14
делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие
сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает
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Xenon
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:22
Xenon написав:
в будние только с 8 до 18
С восьми утра перфоратор то Вы жестоко...
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_Mykola_
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:25
bond написав:
З сусіднього форума.
Кількість квартир
Зарічний - 2080
Славутич - 1204
Славутич 2 - 476
Рів'єра 1 - 387
Рів'єра 2 - 270
----------------
Всього 4417
Нових шкіл побудовано - 0
Зараз мешканців мікрорайону закріпили за 62ю школою, яка знаходиться у сусідньому мікрорайоні за 2.5 км., і вже є переповненою.
Мені цікаво, про що думають люди з дітьми, які інвестують в це гетто?
Невже про "чудову інфраструктуру"
?
Ну відкриється там пара трійка приватних шкіл та садочків на перших поверхах, але це 100-200 місць, явно недостатньо.
Это же не совкошлак зассаный, из этих тыщ "семейных" дву-трешек хорошо если четверть. да и люди решение вроде принимают осознанно, чего их жалеть то.
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vano80
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:29
Xenon написав:
делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие
сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает
Закончите ремонт - сами станете прибегать к тем кто ремонт начал.
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UA
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