RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2691269226932694>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:
  Kostia написав:Машины намного больше досаждали


Вот дожмут евроб*хер0в, прислушаются к Максу и введут экологический налог, и будет все больше и больше электромобилей, а они не шумные. :roll:


вы прям мои самые сокровенные мечты озвучили)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:26

kingkongovets
Макса в президенты! :lol:
Вот тогда заживем как "у европах" ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 09.02.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:42

  _Mykola_ написав:Макса в президенты! :lol:

один не справится.
пусть первого берёт плюс второго. будут править, как три толстяка
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13280
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1789 раз.
Подякували: 3738 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:48

З сусіднього форума.
Кількість квартир
Зарічний - 2080
Славутич - 1204
Славутич 2 - 476
Рів'єра 1 - 387
Рів'єра 2 - 270
----------------
Всього 4417

Нових шкіл побудовано - 0

Зараз мешканців мікрорайону закріпили за 62ю школою, яка знаходиться у сусідньому мікрорайоні за 2.5 км., і вже є переповненою.

Мені цікаво, про що думають люди з дітьми, які інвестують в це гетто? :shock: Невже про "чудову інфраструктуру" :lol: ?

Ну відкриється там пара трійка приватних шкіл та садочків на перших поверхах, але це 100-200 місць, явно недостатньо.
bond
 
Повідомлень: 28
З нами з: 20.07.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:01

  bond написав:
Ну відкриється там пара трійка приватних шкіл та садочків на перших поверхах, але це 100-200 місць, явно недостатньо.


Частный садик в Парковых озерах - 10 тыс.грн/мес ( типа максимум )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28851
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2833 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:06

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Це фантомні болі...
Розумію що це вже недосяжне, поки вагався і слухав захарів, вано і хомякоїдів з гастарбайтером.
Тепер думаю може звикати до цементного заводу в оранжі чи літаків в медовому...
Чи на все плюнуть і в світлопарку бути завжди з теплом в батареяж і трубою тец5 в обнімку.
Зи. Міст рибальского вже теж недосяжна мрія...


такая же фигня)
я вообще пришел к выводу шо если куда то и переезжать, то только в съемное, при мыслях о ремонте и периоде обживания нового дома я впадаю в уныние
а ведь даже интерьеры от махно и славы балбека неизбежно устаревают

Два раза въезжал в новострой практически первым, оба раза офигивал. Больше не хочу


Да, уже писал об этом.
Первые два года ад адский, потом как правило успокаивается.
Кто-то говорил что для арендаторов это не проблема, но думаю что нужна скидка минимум 10 % что-бы кого-то заманить.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 19.09.14
Подякував: 711 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:14

делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие

сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает
Xenon
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 25.02.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:в будние только с 8 до 18

С восьми утра перфоратор то Вы жестоко...
_Mykola_
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 09.02.09
Подякував: 490 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:25

  bond написав:З сусіднього форума.
Кількість квартир
Зарічний - 2080
Славутич - 1204
Славутич 2 - 476
Рів'єра 1 - 387
Рів'єра 2 - 270
----------------
Всього 4417

Нових шкіл побудовано - 0

Зараз мешканців мікрорайону закріпили за 62ю школою, яка знаходиться у сусідньому мікрорайоні за 2.5 км., і вже є переповненою.

Мені цікаво, про що думають люди з дітьми, які інвестують в це гетто? :shock: Невже про "чудову інфраструктуру" :lol: ?

Ну відкриється там пара трійка приватних шкіл та садочків на перших поверхах, але це 100-200 місць, явно недостатньо.


Это же не совкошлак зассаный, из этих тыщ "семейных" дву-трешек хорошо если четверть. да и люди решение вроде принимают осознанно, чего их жалеть то.
vano80
 
Повідомлень: 863
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:29

  Xenon написав:делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие

сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает

Закончите ремонт - сами станете прибегать к тем кто ремонт начал.
UA
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 19.07.08
Подякував: 244 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2691269226932694>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1188, 1189, 1190
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11894 2106940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 13:23
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.