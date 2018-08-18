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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2691269226932694

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:38

  Xenon написав:делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие

сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает


Согласен, первые два года ремонт делается практически круглосуточно.
Помню кто-то стену валил в 1 ночи через два этажа, было весело.
Через два года уже делают ремонт только днем, в тех часах которые вами указаны.
Хомякоид
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  #<1 ... 2691269226932694
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