Xenon написав:делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие
сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает
Согласен, первые два года ремонт делается практически круглосуточно.
Помню кто-то стену валил в 1 ночи через два этажа, было весело.
Через два года уже делают ремонт только днем, в тех часах которые вами указаны.