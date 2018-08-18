Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие
сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается; так "яжематери" уже все мозги вынесли ... (при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает
Согласен, первые два года ремонт делается практически круглосуточно. Помню кто-то стену валил в 1 ночи через два этажа, было весело. Через два года уже делают ремонт только днем, в тех часах которые вами указаны.
а кто сказал что с 8 утра перфоратор? очень шумные работы идут в интервалах 10-13 , 16-18 но находятся постоянно люди которым то в 11 не шуми, то до 17 не шуми было такое, что жаловались что рабочие ХОДЯТ в тихий час и это мешает
а кто сказал что с 8 утра перфоратор? очень шумные работы идут в интервалах 10-13 , 16-18 но находятся постоянно люди которым то в 11 не шуми, то до 17 не шуми было такое, что жаловались что рабочие ХОДЯТ в тихий час и это мешает
У меня соседи делали ремонт. Начинали перфоратором работать в 8:40 . Но сделали быстро , полная капиталка с выносом всего до бетона за 6 недель, на площади 67 кв.м. Но там до 5 человек одновременно работали и хозяйка квартиры владелец строительной фирмы.