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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2691269226932694

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:38

  Xenon написав:делать ремонт последним, тоже еще то удовольствие

сейчас делаю ремонт в доме которому 5 лет, наша квартира последняя делается;
так "яжематери" уже все мозги вынесли ...
(при том что - в выходные не работаем, в будние только с 8 до 18, с 13 до 15 тихий час) и всеравно регулярно ктото прибегает


Согласен, первые два года ремонт делается практически круглосуточно.
Помню кто-то стену валил в 1 ночи через два этажа, было весело.
Через два года уже делают ремонт только днем, в тех часах которые вами указаны.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:58

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:в будние только с 8 до 18

С восьми утра перфоратор то Вы жестоко...

а кто сказал что с 8 утра перфоратор?
очень шумные работы идут в интервалах 10-13 , 16-18
но находятся постоянно люди которым то в 11 не шуми, то до 17 не шуми
было такое, что жаловались что рабочие ХОДЯТ в тихий час и это мешает :)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чем престижнее и дороже дом, тем сильнее растянуты по времени ремонты, 2 года это может в жестком бюджете разве шо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 14:08

  Xenon написав:
  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:в будние только с 8 до 18

С восьми утра перфоратор то Вы жестоко...

а кто сказал что с 8 утра перфоратор?
очень шумные работы идут в интервалах 10-13 , 16-18
но находятся постоянно люди которым то в 11 не шуми, то до 17 не шуми
было такое, что жаловались что рабочие ХОДЯТ в тихий час и это мешает :)


У меня соседи делали ремонт. Начинали перфоратором работать в 8:40 .
Но сделали быстро , полная капиталка с выносом всего до бетона за 6 недель, на площади 67 кв.м.
Но там до 5 человек одновременно работали и хозяйка квартиры владелец строительной фирмы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:11

http://hronika.info/obwestvo/369359-sud ... -otel.html

Суд разрешил строить на Андреевском спуске восьмиэтажный отель
Генеральным подрядчиком проекта на начало этого года была одесская компания Кадорр-Украина Аднана Кивана.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:20

  zzzzzz написав:http://hronika.info/obwestvo/369359-sud-razreshil-stroit-na-andreevskom-spuske-vosmietazhnyy-otel.html

Суд разрешил строить на Андреевском спуске восьмиэтажный отель
Генеральным подрядчиком проекта на начало этого года была одесская компания Кадорр-Украина Аднана Кивана.

Зараза под названием Кадорр таки начинает расползаться по Киеву.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:39

  Первый написав:
  Alex_V_K_79 написав:Роял Тауэр, 130-135 тысяч долларов США за высокие, от 15-го, этажи, двухи Овер 80 м2, с видом на олимпийский, гулливер и др. Это по состоянию на начало осени 2015 г..

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Не бередите рану...
Тетріс па 1800 1к з видом який любить кінг...
А кардинал па тищі... прям по ціні нивки парку :shock:
Мордор по

Всьо. Поїду обнімати цементний завод, а то прийдеться обнімати не київський філіал, а здолбунівські цеха.
Що раз за Сержика і ко. У них варіанти йдуть в правильному напрямку, були па 50. Стали по 30.

Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?
l66
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