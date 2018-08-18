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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2692269326942695

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:46

Пишут что в Парк стоун пожар
У Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ДСНС м. Києва Світлана Водолага.

За її словами, у багатоповерхівці загорілися електрокабелі, зараз пожежа охоплює кілька поверхів — з п’ятого по останній поверх будинку.

Наразі на місці йде екстренна евакуація жителів і стягуються пожежні сили.


вот видео
https://www.instagram.com/p/BqH5H5-C9y1/
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 13 лис, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:47

  l66 написав:Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?


Глядя на Кривой и Херсон, тока дорожать. Замерзающие регионы кинутся в столицу отогреваться. Ну или мечты о новороссии вспыхнут с новой силой.
В любом случае, новострой у цементного завода поближе к ТЕЦ - вещь! :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:53

  zzzzzz написав:.


вот видео
https://www.instagram.com/p/BqH5H5-C9y1/[/quote]
и еще видео https://www.facebook.com/kiev.informator.ua/videos/2279800542294785/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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