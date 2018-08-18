Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?
Глядя на Кривой и Херсон, тока дорожать. Замерзающие регионы кинутся в столицу отогреваться. Ну или мечты о новороссии вспыхнут с новой силой. В любом случае, новострой у цементного завода поближе к ТЕЦ - вещь!
Волнения в Пуповом Яру: https://www.segodnya.ua/kiev/kother/str ... WZqqSK7B0w Грустно. Там в самом деле при существующей нагрузке на инфраструктуру (прежде всего на дороги) уже не очень. Куда там тулить еще один огромный ЖК без решения вопросов с въездом/выездом куда-то еще, кроме как на ул. Голосеевскую - не понимаю.
airmax78 написав:Волнения в Пуповом Яру: https://www.segodnya.ua/kiev/kother/str ... WZqqSK7B0w Грустно. Там в самом деле при существующей нагрузке на инфраструктуру (прежде всего на дороги) уже не очень. Куда там тулить еще один огромный ЖК без решения вопросов с въездом/выездом куда-то еще, кроме как на ул. Голосеевскую - не понимаю.
Бедное-бедное Голосеево.. Костржевский, увы, построит. Правильно продали, думаю, фактор постройки этого жк то же учитывали ! как там выехать будет-хз. 13му-б, вообще срака.