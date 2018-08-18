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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26942695269626972698>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:43

  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:Волнения в Пуповом Яру: https://www.segodnya.ua/kiev/kother/str ... WZqqSK7B0w
Грустно. Там в самом деле при существующей нагрузке на инфраструктуру (прежде всего на дороги) уже не очень. Куда там тулить еще один огромный ЖК без решения вопросов с въездом/выездом куда-то еще, кроме как на ул. Голосеевскую - не понимаю.
Бедное-бедное Голосеево.. Костржевский, увы, построит. Правильно продали, думаю, фактор постройки этого жк то же учитывали :)! как там выехать будет-хз. 13му-б, вообще срака.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

Я о многом жалел в последние 3 года, но ни разу, ни секунды не пожалел о продаже Голосухи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:44

  moniks написав:В столицу? В какую?
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Щас вам ценители венфасадов все объяснят :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:48

  Gastarbaiter написав:
  moniks написав:В столицу? В какую?
https://atal.pl/

Щас вам ценители венфасадов все объяснят :mrgreen:

Щецын??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:51

  zzzzzz написав:Биттокадорожать

Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2% в год.
Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП на 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%", - сказал Люнгман. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096654

Евгений, коррупция как бы была и раньше, но недвига то дорожала, то дешевела )
l66
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:05

l66
На рост цен влияют много факторов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:13

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:
  moniks написав:В столицу? В какую?
https://atal.pl/

Щас вам ценители венфасадов все объяснят :mrgreen:

Щецын??? :shock:


Ууууу - как всё запущено... Мышка сдохла? Или жмакнуть на miasto никак? :mrgreen: А там и Warszawa есть :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:22

  moniks написав:
  Прохожий написав:
  moniks написав:В столицу? В какую?
https://atal.pl/


Щецын??? :shock:


Ууууу - как всё запущено... Мышка сдохла? Или жмакнуть на miasto никак? :mrgreen: А там и Warszawa есть :mrgreen:

цо то е място я ниц не вем
а вообще завязывайте флудить гастрики
стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:27

  Прохожий написав:[
цо то е място я ниц не вем
а вообще завязывайте флудить гастрики
стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там :mrgreen:

Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом.
Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает.
Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо :)
Но свою недвигу в Украине не продают.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:46

  pesikot написав:
  Прохожий написав:[
цо то е място я ниц не вем
а вообще завязывайте флудить гастрики
стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там :mrgreen:

Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом.
Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает.
Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо :)
Но свою недвигу в Украине не продают.

гастрики они такие гастрики, каждый день пытаются СЕБЕ доказать что поступили правильно
ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня...
смешно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:02

чекати на відповідь Миколи, чи тут ще є специ?))

... а чи буде правильно:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...
- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
:?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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