Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Волнения в Пуповом Яру: https://www.segodnya.ua/kiev/kother/str ... WZqqSK7B0w Грустно. Там в самом деле при существующей нагрузке на инфраструктуру (прежде всего на дороги) уже не очень. Куда там тулить еще один огромный ЖК без решения вопросов с въездом/выездом куда-то еще, кроме как на ул. Голосеевскую - не понимаю.
Бедное-бедное Голосеево.. Костржевский, увы, построит. Правильно продали, думаю, фактор постройки этого жк то же учитывали ! как там выехать будет-хз. 13му-б, вообще срака.
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Я о многом жалел в последние 3 года, но ни разу, ни секунды не пожалел о продаже Голосухи.
Коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2% в год. Об этом во время презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции украинской экономики заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.
"По нашей оценке, коррупция в Украине тормозит рост ВВП на 2% в год. Украине нужно побороть коррупцию, чтобы рост экономики был не 3%, а 5%", - сказал Люнгман. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096654
Евгений, коррупция как бы была и раньше, но недвига то дорожала, то дешевела )
Прохожий написав:[ цо то е място я ниц не вем а вообще завязывайте флудить гастрики стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там
Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом. Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает. Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо Но свою недвигу в Украине не продают.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Прохожий написав:[ цо то е място я ниц не вем а вообще завязывайте флудить гастрики стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там
Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом. Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает. Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо Но свою недвигу в Украине не продают.
гастрики они такие гастрики, каждый день пытаются СЕБЕ доказать что поступили правильно ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня... смешно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
... а чи буде правильно: - 1,5 квадрата пустити на світло... - 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки... - 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4