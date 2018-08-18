Додано: Вів 13 лис, 2018 23:02

Прохожий написав: pesikot написав: Прохожий написав: [

цо то е място я ниц не вем

а вообще завязывайте флудить гастрики

стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там цо то е място я ниц не вема вообще завязывайте флудить гастрикистартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там

Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом.

Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает.

Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо

Но свою недвигу в Украине не продают. Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом.Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает.Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохоНо свою недвигу в Украине не продают.

гастрики они такие гастрики, каждый день пытаются СЕБЕ доказать что поступили правильно

ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня...

смешно... гастрики они такие гастрики, каждый день пытаются СЕБЕ доказать что поступили правильнону казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня...смешно...

Да кто вам такое говорит?Основная задача гастарбайтера заработать, реализовать свою мечту в плане бабла, машины, квартиры и с триумфом вернуться домой.Я специалист по этой публике.Заметил, что кто больше всех рассказывает, что отлично там устроился, домой за пять лет так и не потянуло, у вас там ж., заговорил с акцентом - тот попал в тяжелейшую ситуацию и еле-еле сводит концы с концами ...Кто разбогател, тот в первую очередь приедет сюда отрапортавать родине и обмыть это дело с родными, друзьями и подругами.А кто-то просто тянет лямку за пропитание и скромную жизнь... Такую же как многие из вас тут ... Просто тут у него эта скромная жизнь не складывалась ...Ну и дай им Бог.До скорой встречи на родной земле!Ты знаешь, вобщем, наши здесь,И не такие уж родныеУ каждого свои дела,Заботы, дети, ностальгияЯ тоже вроде бы прорвался -Работа, дом, Нью-Йорк, друзьяВот только, как заноза в горле,На шее цЕпочка твоя