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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2695269626972698>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:09

  Долярчик написав:... а чи буде правильно:
- 1,5 квадрата пустити на світло...
- 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки...
- 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
:?:

На строимдоме попытай.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:22

5748909
... а як же тут це пожувати? :D
- он, як Флай кидав тут свої фотки "досвідченого електрика", то тут це жували і жували.... - не могли нажуватись! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:48

  airmax78 написав:Волнения в Пуповом Яру: https://www.segodnya.ua/kiev/kother/str ... WZqqSK7B0w
Грустно. Там в самом деле при существующей нагрузке на инфраструктуру (прежде всего на дороги) уже не очень. Куда там тулить еще один огромный ЖК без решения вопросов с въездом/выездом куда-то еще, кроме как на ул. Голосеевскую - не понимаю.

не боись, в старом фонде население стареет, машин меньше становится.... скоро и метро на троещину потеряет актуальность...
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:58

  Долярчик написав:5748909
... а як же тут це пожувати? :D
- он, як Флай кидав тут свої фотки "досвідченого електрика", то тут це жували і жували.... - не могли нажуватись! :mrgreen:

У Флая досиавляет прежде всего дизайн и качество материалов. А технические подробности ремонта обсуждать не интересно. Тем более, что это знает любой более-менее квалифицированный электрик.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:00

  Gastarbaiter написав:
  l66 написав:Как думаете, нынешние цены на недвижимость застынут на длительное время или скоро опять будут дешеветь либо дорожать?

Надои растут, чаевые у барист растут, аренда уже догнала Москву и Польшу. Недвига тока в рост!

вот про аренду было грустно сейчас.... до сих пор в двое ниже в долларах
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:02

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Прохожий написав:[
цо то е място я ниц не вем
а вообще завязывайте флудить гастрики
стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там :mrgreen:

Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом.
Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает.
Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо :)
Но свою недвигу в Украине не продают.

гастрики они такие гастрики, каждый день пытаются СЕБЕ доказать что поступили правильно
ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня...
смешно...


Да кто вам такое говорит?
Основная задача гастарбайтера заработать, реализовать свою мечту в плане бабла, машины, квартиры и с триумфом вернуться домой.
Я специалист по этой публике.
Заметил, что кто больше всех рассказывает, что отлично там устроился, домой за пять лет так и не потянуло, у вас там ж., заговорил с акцентом - тот попал в тяжелейшую ситуацию и еле-еле сводит концы с концами ...
Кто разбогател, тот в первую очередь приедет сюда отрапортавать родине и обмыть это дело с родными, друзьями и подругами.
А кто-то просто тянет лямку за пропитание и скромную жизнь... Такую же как многие из вас тут ... Просто тут у него эта скромная жизнь не складывалась ...
Ну и дай им Бог.
До скорой встречи на родной земле!
:lol: :lol: :lol:

Ты знаешь, вобщем, наши здесь,
И не такие уж родные
У каждого свои дела,
Заботы, дети, ностальгия

Я тоже вроде бы прорвался -
Работа, дом, Нью-Йорк, друзья
Вот только, как заноза в горле,
На шее цЕпочка твоя

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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... Я тут зразу на ютюбі "підучуюсь" :D
.... і отут трохи вразив БАГАЖ/інструментів проф-електрика :shock:
https://youtu.be/0vGaAtzSAy0
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:24

  Прохожий написав:цо то е място я ниц не вем
а вообще завязывайте флудить гастрики
стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там :mrgreen:

А вы, я смотрю, тоже с польским знакомы. Чего вернулись? 15 зл/час не устроило?

  pesikot написав:Но свою недвигу в Украине не продают.

Уже неоднократно говорил, что продал. Но в вашу методичку такой ход не вписывается, продолжаете одну и ту же пластинку по кругу гонять :mrgreen:

  Прохожий написав:ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня...
смешно...

Смешно слушать от вас про 12 часовой рабочий день. Все больше убеждаюсь, что вы знакомы с нелегкой гастарбайтерской долей не по наслышке :mrgreen:
12 часов? Я, наверное, за всю неделю столько нарабатываю, если без чая, перекуров и трепа на форуме. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:26

Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский

ДСНС України
3 ч. ·
Одеська область: рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку

13 листопада о 18:30 в м. Одеса на пр. Шевченка, 33Б у 17-ти поверховому житловому будинку виникло загоряння в шахті електрокабелів.
О 19:17 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано.
О 20:36 пожежу ліквідовано.
Врятовано 7 осіб, на свіже повітря виведено 35 осіб.
До лікарні госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння 4 особи (з них 2 дитини).
До гасіння залучено 47 чол о/с та 10 од. техніки ДСНС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/pos ... 71?__xts__
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:31

  zzzzzz написав:Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский



Диверсанты. Русская сволочь. Начали палить кабельные шахты. :?
Libo
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