Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... а чи буде правильно: - 1,5 квадрата пустити на світло... - 2,5 квад. пустити на "звичайні" резетки... - 3,5 квад. - на бойлер/пралку і ще таку чотирну резетку на кухню під мікрохвильовку/ел-чайник/мультиварку....
airmax78 написав:Волнения в Пуповом Яру: https://www.segodnya.ua/kiev/kother/str ... WZqqSK7B0w Грустно. Там в самом деле при существующей нагрузке на инфраструктуру (прежде всего на дороги) уже не очень. Куда там тулить еще один огромный ЖК без решения вопросов с въездом/выездом куда-то еще, кроме как на ул. Голосеевскую - не понимаю.
не боись, в старом фонде население стареет, машин меньше становится.... скоро и метро на троещину потеряет актуальность...
Прохожий написав:[ цо то е място я ниц не вем а вообще завязывайте флудить гастрики стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там
Так у нас есть тут много гастриков, но ЧСХ, их всех волнует Украина в целом. Вроде они там устроились, кто студентом в Мюнхене, кто 50 ойро за час консультаций, кто просто работает. Но тянет, всех тянет на Родину. Так тянет, что не могут сдержать порывов и рассказать, как у нас всё тут плохо Но свою недвигу в Украине не продают.
гастрики они такие гастрики, каждый день пытаются СЕБЕ доказать что поступили правильно ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня... смешно...
Да кто вам такое говорит? Основная задача гастарбайтера заработать, реализовать свою мечту в плане бабла, машины, квартиры и с триумфом вернуться домой. Я специалист по этой публике. Заметил, что кто больше всех рассказывает, что отлично там устроился, домой за пять лет так и не потянуло, у вас там ж., заговорил с акцентом - тот попал в тяжелейшую ситуацию и еле-еле сводит концы с концами ... Кто разбогател, тот в первую очередь приедет сюда отрапортавать родине и обмыть это дело с родными, друзьями и подругами. А кто-то просто тянет лямку за пропитание и скромную жизнь... Такую же как многие из вас тут ... Просто тут у него эта скромная жизнь не складывалась ... Ну и дай им Бог. До скорой встречи на родной земле!
Ты знаешь, вобщем, наши здесь, И не такие уж родные У каждого свои дела, Заботы, дети, ностальгия
Я тоже вроде бы прорвался - Работа, дом, Нью-Йорк, друзья Вот только, как заноза в горле, На шее цЕпочка твоя
Прохожий написав:цо то е място я ниц не вем а вообще завязывайте флудить гастрики стартаните себе тему про недвиж в РП и развлекайтесь там
А вы, я смотрю, тоже с польским знакомы. Чего вернулись? 15 зл/час не устроило?
pesikot написав:Но свою недвигу в Украине не продают.
Уже неоднократно говорил, что продал. Но в вашу методичку такой ход не вписывается, продолжаете одну и ту же пластинку по кругу гонять
Прохожий написав:ну казалось бы, ты уже в РП, успешный "дупомой", так наслаждайся удавшейся жизнью и шерсти форумы недвиги щецына/вроцлава/варшавы... но нет..., гипотетические забитые окна и дымоходы от буржуек в Украине их греют после 12часового рабочего дня... смешно...
Смешно слушать от вас про 12 часовой рабочий день. Все больше убеждаюсь, что вы знакомы с нелегкой гастарбайтерской долей не по наслышке 12 часов? Я, наверное, за всю неделю столько нарабатываю, если без чая, перекуров и трепа на форуме.
Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский
ДСНС України 3 ч. · Одеська область: рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку
13 листопада о 18:30 в м. Одеса на пр. Шевченка, 33Б у 17-ти поверховому житловому будинку виникло загоряння в шахті електрокабелів. О 19:17 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. О 20:36 пожежу ліквідовано. Врятовано 7 осіб, на свіже повітря виведено 35 осіб. До лікарні госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння 4 особи (з них 2 дитини). До гасіння залучено 47 чол о/с та 10 од. техніки ДСНС.