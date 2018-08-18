Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский
Кстати, любителям видовых квартир на заметку
Для гасіння висотних пожеж у столиці є 11 автодрабин та три колінчаті підіймачі, які дістають не вище 35 метрів. Ще дві автодрабини і один колінчатий підіймач можуть дістати висоти 55 метрів. І, як і вказували в ДСНС, у столиці є один колінчатий підіймач для роботи на висоті понад 55 метрів. "Для забезпечення гарантованого рівня захисту населення, що проживає у висотних будинках, необхідно доукомплектувати існуючі пожежні депо колінчатими підіймачами та драбинами з висотою підіймання 30-50 метрів", - наполягає київська влада.
Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
zzzzzz написав:Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский
ДСНС України 3 ч. · Одеська область: рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку
13 листопада о 18:30 в м. Одеса на пр. Шевченка, 33Б у 17-ти поверховому житловому будинку виникло загоряння в шахті електрокабелів. О 19:17 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. О 20:36 пожежу ліквідовано. Врятовано 7 осіб, на свіже повітря виведено 35 осіб. До лікарні госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння 4 особи (з них 2 дитини). До гасіння залучено 47 чол о/с та 10 од. техніки ДСНС.
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?