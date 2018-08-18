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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2696269726982699>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:39

  zzzzzz написав:Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский

Кстати, любителям видовых квартир на заметку
Для гасіння висотних пожеж у столиці є 11 автодрабин та три колінчаті підіймачі, які дістають не вище 35 метрів.
Ще дві автодрабини і один колінчатий підіймач можуть дістати висоти 55 метрів.
І, як і вказували в ДСНС, у столиці є один колінчатий підіймач для роботи на висоті понад 55 метрів.
"Для забезпечення гарантованого рівня захисту населення, що проживає у висотних будинках, необхідно доукомплектувати існуючі пожежні депо колінчатими підіймачами та драбинами з висотою підіймання 30-50 метрів", - наполягає київська влада.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-40287400

Если вдруг загорится больше одной башни одновременно, придется монетку бросать. Хотя, статье больше года, может уже все не так в процветающем Киеве?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:42

  airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?

В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:43

  zzzzzz написав:Что за день сегодня такой, в Одессе аналогичный пожар произошел в ЖК Климовский

ДСНС України
3 ч. ·
Одеська область: рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку

13 листопада о 18:30 в м. Одеса на пр. Шевченка, 33Б у 17-ти поверховому житловому будинку виникло загоряння в шахті електрокабелів.
О 19:17 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано.
О 20:36 пожежу ліквідовано.
Врятовано 7 осіб, на свіже повітря виведено 35 осіб.
До лікарні госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння 4 особи (з них 2 дитини).
До гасіння залучено 47 чол о/с та 10 од. техніки ДСНС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/pos ... 71?__xts__

всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:49

Оренжевый-хит сезона

Так дома не новые. В Одессе дом сдан в 2009 , в Киеве вроде 2012
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:57

  zzzzzz написав:Оренжевый-хит сезона

Так дома не новые. В Одессе дом сдан в 2009 , в Киеве вроде 2012

так и проводка не вечная...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Оренжевый-хит сезона

Так дома не новые. В Одессе дом сдан в 2009 , в Киеве вроде 2012

так и проводка не вечная...


Мне интересно, а что предохранители в системе не предусмотрены ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:02

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?

В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.

Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:06

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Оренжевый-хит сезона

Так дома не новые. В Одессе дом сдан в 2009 , в Киеве вроде 2012

так и проводка не вечная...


Мне интересно, а что предохранители в системе не предусмотрены ?

греет соседнюю слаботочку она и горит...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:13

  Оранжевый-хит сезона написав:всё просто включили тёплые полы и кондеи и погорела проводка


Так вроде все по правилам - зачем тебе горячая вода, "повесь бойлер" :D
Теперь проложи сам проводку, не барин!
На Руставели горячий потоп - ну так трубы поменяйте, чай вам никто ничего не должен :D
vano80
 
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