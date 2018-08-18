Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?
Я, конечно, не эксперт. Но у себя пока отопление почти не включаю. Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.