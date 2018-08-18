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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2696269726982699

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 00:47

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?

В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.

Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?

Я, конечно, не эксперт. Но у себя пока отопление почти не включаю. Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:00

  Gastarbaiter написав:[
Я, Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.

Норм, всё как у настоящего европейца. Ибо дорого.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:12

  hume написав:
  Gastarbaiter написав:[
Я, Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.

Норм, всё как у настоящего европейца. Ибо дорого.

Я показывал платежку. 1600 или около того грн. по курсу за Гкал. Сижу в футболке и легких домашних штанах.
А как нужно? Раскочегарить все радиаторы и открыть форточку?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:15

  airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?

-2 -3 не может быть круглосуточно. Если это днем, то ночью явно холоднее, до -10, наверное. Если это ночью, то днем может наоборот, +10 быть. Соседи есть? Тоже не отапливают? При средней -2 в обычном заселенном доме (без утепления) ожидал бы +8-+10 в помещении.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 14 лис, 2018 01:16, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:16

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?

-2 -3 не может быть круглосуточно. Если это днем, то ночью явно холоднее, до -10, наверное. Если это ночью, то днем может наоборот, +10 быть. Соседи есть? Тоже не отапливают? При средней -2 в обычном заселенном доме ожидал бы +8-+10 в помещении.

Так. Кто больше?
Это не праздное любопытство. Хочу определить "энергоэффективность" квартиры с окнами системы Dr Mengele.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 01:36

  airmax78 написав:Это не праздное любопытство. Хочу определить "энергоэффективность" квартиры с окнами системы Dr Mengele.

А чего вы от стекла ожидаете? Даже от какого-то модного. Что будет держать тепло, как пенопласт? Опять таки, не претендую на лавры специалиста, но чуйка подсказывает, что без постоянной тепловой завесы квартира промерзнет за считанные часы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:07

В свете приближения Томоса.

Как теперь Микитась со своим Укрбудом будет достраивать ЖК Солнечную ривьеру вплотную к главному храму Украинской грекокатолической церкви

Насколько я помню Грекокатолическая церковь писала жалобы на имя Порошенко что-бы эта стройка была остановлена, но украинские суды полностью оправдали Укрбуд. Ради этого даже признали Русановкий пролив лужей, что-бы рекреационную зону можно было сократить с положенных 100 метров .

Интересно, как гарант теперь будет петлять. Ведь Микитась хочет 30-этажки построить вплотную к Храму

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Живите своим умом!
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