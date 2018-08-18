Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?
Я, конечно, не эксперт. Но у себя пока отопление почти не включаю. Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.
airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
-2 -3 не может быть круглосуточно. Если это днем, то ночью явно холоднее, до -10, наверное. Если это ночью, то днем может наоборот, +10 быть. Соседи есть? Тоже не отапливают? При средней -2 в обычном заселенном доме (без утепления) ожидал бы +8-+10 в помещении.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 14 лис, 2018 01:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
-2 -3 не может быть круглосуточно. Если это днем, то ночью явно холоднее, до -10, наверное. Если это ночью, то днем может наоборот, +10 быть. Соседи есть? Тоже не отапливают? При средней -2 в обычном заселенном доме ожидал бы +8-+10 в помещении.
Так. Кто больше? Это не праздное любопытство. Хочу определить "энергоэффективность" квартиры с окнами системы Dr Mengele.
airmax78 написав:Это не праздное любопытство. Хочу определить "энергоэффективность" квартиры с окнами системы Dr Mengele.
А чего вы от стекла ожидаете? Даже от какого-то модного. Что будет держать тепло, как пенопласт? Опять таки, не претендую на лавры специалиста, но чуйка подсказывает, что без постоянной тепловой завесы квартира промерзнет за считанные часы.
Как теперь Микитась со своим Укрбудом будет достраивать ЖК Солнечную ривьеру вплотную к главному храму Украинской грекокатолической церкви
Насколько я помню Грекокатолическая церковь писала жалобы на имя Порошенко что-бы эта стройка была остановлена, но украинские суды полностью оправдали Укрбуд. Ради этого даже признали Русановкий пролив лужей, что-бы рекреационную зону можно было сократить с положенных 100 метров .
Интересно, как гарант теперь будет петлять. Ведь Микитась хочет 30-этажки построить вплотную к Храму