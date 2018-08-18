Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Вопрос к экспертам: какой должна быть разница в температуре между неотапливаемой квартирой в которой никто не живет и улицей? На улице -3. Что считается "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "ужос лучше жить на улице"?
В квартире должно быть не меньше +2, чтобы унитаз не лопнул. Все, что выше - баловство.
Т.е. если в квартире 0 градусов, то с теплоизоляцией дома что-то не то?
Я, конечно, не эксперт. Но у себя пока отопление почти не включаю. Только 1 радиатор возле кровати на ночь иногда. За бортом днем до +15, ночью +2. Но это обычный пенопластовый неохрущ. В вентфасадах все должно быть еще круче.
airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
-2 -3 не может быть круглосуточно. Если это днем, то ночью явно холоднее, до -10, наверное. Если это ночью, то днем может наоборот, +10 быть. Соседи есть? Тоже не отапливают? При средней -2 в обычном заселенном доме (без утепления) ожидал бы +8-+10 в помещении.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 14 лис, 2018 01:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
-2 -3 не может быть круглосуточно. Если это днем, то ночью явно холоднее, до -10, наверное. Если это ночью, то днем может наоборот, +10 быть. Соседи есть? Тоже не отапливают? При средней -2 в обычном заселенном доме ожидал бы +8-+10 в помещении.
Так. Кто больше? Это не праздное любопытство. Хочу определить "энергоэффективность" квартиры с окнами системы Dr Mengele.
airmax78 написав:Это не праздное любопытство. Хочу определить "энергоэффективность" квартиры с окнами системы Dr Mengele.
А чего вы от стекла ожидаете? Даже от какого-то модного. Что будет держать тепло, как пенопласт? Опять таки, не претендую на лавры специалиста, но чуйка подсказывает, что без постоянной тепловой завесы квартира промерзнет за считанные часы.
airmax78 написав:Ну это ОК. Все-таки, при -2.5-3, какую бы вы температуру ожидали в неотапливаемой квартире?
Я как-то наблюдал в полностью неотапливаемой квартире - при минус 15 было + 3, правда стены были пенобетон. Я чего запомнил, что тоже волновался, чтобы не было разморозки, думал тащить туда обогреватели или нет, так и не притащил. А так обычно, когда -2, -3 было где-то в квартире +7 +8, это даже суперугловая квартира была - три стены на воздух, только одна стена на соседа, и большая очень площадь окон была.