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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2697269826992700

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:31

  Бывалый написав:У меня сейчас в неотапливаемой квартире +20. Дому и ремонту больше 10 лет. Пол квартиры окна практически на север.На лоджии +9. Последние пару зим так и держим 19-20.

Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
l66
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  #<1 ... 2697269826992700
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