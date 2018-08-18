Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 09:31
Мы тоже пока не включали отопление.
В квартире +20. Дом монолит, газобетон + минвата.
Надо, чтобы окна были хорошо отрегулированы и не задувало через щели.
Иначе сквозняком тепло будет уходить через вентшахту наружу. Имхо.
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